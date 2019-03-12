蔡英文反制一國兩制指導綱領　 吳敦義：「掌舵者」勿操作兩岸緊張

▲國民黨主席吳敦義12日在黨部出席「國父逝世紀念日、植樹節」活動。（圖／記者羅婉庭攝）



記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席吳敦義12日在黨部出席「國父逝世紀念日、植樹節」活動，對於總統蔡英文反制一國兩制指導綱領，吳敦義表示，蔡英文身為中華民國「掌舵者」，不能因為面對2020大選，而來操作兩岸的緊張，企圖贏得選舉好處，望兩岸珍惜因九二共識所維持多年的穩定發展。

針對蔡英文召開緊急會議，並提出反制中國大陸的「一國兩制台灣方案」，吳敦義說，希望蔡英文珍惜1992年雙方經過函電往來提出的35個字，就是九二共識、一中各表的底子，「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的含義，雙方同意用口頭聲明方式各自表達」、「我們講的一中是中華民國，他們講的一中是中華人民共和國，有此基礎就能和平穩定發展」。

▲反制「一國兩制台灣方案」，蔡英文召開國安會議提出7大綱領。（圖／翻攝總統蔡英文臉書）



吳敦義強調，從1992年來，雙方就維持和平穩定發展的狀況，特別是前總統馬英九8年任內，雙方達成基本共識，簽署兩岸經濟合作架構協議（ECFA），539項早收清單，台灣對大陸平均每年順差1100億美金之多，兩岸應珍惜1992年共同達成的一中各表的九二共識，雙方和平穩定發展。

吳敦義致詞時表示，雙方都應該有再斟酌、審慎考量的必要，希望兩岸珍惜1992年達成的九二共識所維持多年的穩定發展，盼陸方全盤考量，是否依照九二共識的基礎，維持雙方穩定發展，也希望蔡英文不要因為面對2020大選就操作兩岸緊張，企圖贏得選舉。

吳敦義表示，建議對岸盡量不要有軍機跨越海峽中線，在國際上也盡最大誠意不要挖台灣的邦交國。而蔡總統過去擔任陸委會主委期間有九二共識的認知，但現在當總統卻不承認，這令他十分驚訝，大酸「不相信蔡總統有健忘症」。兩岸既然同為炎黃子孫，同文同種，血濃於水，千萬不要發生兩岸衝突，讓兩岸人民遭到殘害。

▲蔡英文 。（資料照／記者屠惠剛攝）