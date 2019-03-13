「萬分之一機率」徵召韓國瑜　吳敦義：但考量他的健康

▲吳敦義、朱立倫、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨在九合一選戰中大勝，黨內太陽紛紛表態角逐2020年總統。國民黨主席吳敦義在12日在播出的專訪中表示，將保留「萬分之一的機會」徵召高雄市長韓國瑜參選總統，因為拿下政權才是終極目標；但他強調選總統要有強健的體魄，對於韓國瑜的身體挺憂慮的。

吳敦義表示，他目前正在注意「一個人（新北市前市長朱立倫）」，就算「這個人」的民調是比較領先的，但如果還有另一張牌是一定會贏的，為了重返執政，當然就要打出這張王牌。

吳敦義說，若是徵召更能贏的，確保國民黨勝利最重要，不能隨便徵召，必須在有必要的時候，其他人、其他黨員才會心服。主持人詢問這樣不就是二階段？吳敦義強調，「希望在提名前，審酌各種狀況，萬分之一的機會要把握住」。

吳敦義說，沒有所謂二階段初選，而是在「初選階段」就搞定，亦即就算有人在初選以七三比的機制勝出，但還是可能用徵召的方式提名。至於如果王金平自己用連署的方式參選，他說他不敢想像，「如果想這個問題，就是對王金平的不敬」。

至於外界高度關注吳敦義參選意願，吳敦義強調，仍保留「萬分之一機會」，目前他正為3月16日四席立委補選拚戰，選後他才會全盤考量自己的參選可能，「如果黨內已有更合適之人，我何必要插一腳？」面對各界的勸進聲浪，最遲會在4月份初選前正式表態。