韓國瑜百分之百選總統！吳子嘉揭三大原因，而且副手是他

▲王金平、韓國瑜。（合成圖／記者屠惠剛、賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜是否參選2020總統大選，備受關注。韓國瑜11日在廣播節目中先是承諾會做滿4年任期、不會領表，2020大選不在他的考量之內，隨後在在記者訪問時卻回問「誰說的」，似乎是要推翻2020不會競選總統的說法。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉11日晚間在政論節目中斷言，韓國瑜百分之百會選總統。

吳子嘉從3個面向分析，第一，年齡，63歲的韓國瑜8年後就71歲，屆時再選總統年紀太大，年齡是不得不正視的實際問題；第二，聲望，剛選上高雄市長的韓國瑜目前聲勢上漲，此刻正是人生頂峰，爾後人氣只會日漸下滑，以目前聲勢出來選總統是一生唯一機會。

吳子嘉認為，第三，韓國瑜是唯一能夠打敗台北市長柯文哲的人選，柯文哲被視為2020總統大選最可怕的競爭對手，國民黨唯一能與柯文哲較量的就是韓國瑜；此外，他更大膽推測，國民黨會推出韓國瑜與前立法院長王金平的組合，到時候聲勢贏不過柯文哲的前新北市長朱立倫將知難而退。



吳子嘉說，綜合以上3點，他斷言韓國瑜百分之一百參選2020年總統；並大膽判斷，國民黨正副總統候選人搭配就是韓國瑜加王金平。吳並認為，朱知難而退，「因韓國瑜的聲望太高，民調維持贏朱立倫8到10個百分點。」

另外，吳子嘉也分析表示，朱立倫民調穩定領先柯文哲的機會是零，因朱立倫民調支持者的特性，是50歲以上、低教育程度，這是國民黨基本盤特色。換言之，朱立倫難以開拓年輕、高學歷選票，進而分食柯文哲的票源。