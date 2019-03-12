全球城市小姐冠軍「帶聘禮要招贅」　韓國瑜楞笑：當然沒問題　

▲全球城市小姐世界盃冠軍吉賽兒（圖中后冠）替家鄉市長跟韓國瑜表達希望與高雄締結姊妹市 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜在出席全球城市小姐總決賽記者會時，在舞台上遇見去年世界盃的冠軍吉賽兒，主持人許聖梅說吉賽兒準備了三個禮物要把韓國瑜娶回家，當場讓韓國瑜愣了一下，隨後大笑三聲化解，不過吉賽兒並非真的是要招贅韓國瑜，而是帶來自己家鄉城市聖地牙哥.巴巴斯奇雅羅市長的親筆簽名信，希望能夠跟高雄市互結姐妹市，韓國瑜當場說：當然！沒問題。

▲全球城市小姐世界盃冠軍吉賽兒替家鄉城市市長來到高雄，跟韓國瑜表達締結姊妹市 。（圖／記者吳奕靖攝）

吉賽兒是全球城市小姐去年的世界盃冠軍，來自墨西哥杜蘭哥省的聖地牙哥.巴巴斯奇雅羅市，就在吉賽兒跟韓國瑜同台的時候，主持人許聖梅說吉賽兒是來提親的，「你知道很多人想娶你哇！」這一句話一講出來，當場讓韓國瑜不知道該怎麼接，還好許聖梅接下去說，是要締結姊妹市。

聖地牙哥.巴巴斯奇雅羅市長透過吉賽兒帶來一封親筆簽名信，信中談到當地的市議會表達要跟高雄市締結姐妹市，希望透過結盟，增加彼此之間的文化的瞭解與欣賞，除了這封親筆簽名信以外，還有一塊刻有兩個城市的市徽的木牌，看起來相當的精緻。

▲全球城市小姐世界盃冠軍吉賽兒替家鄉城市市長來到高雄，跟韓國瑜表達締結姊妹市 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過最讓人覺得會心一笑的第三份禮物，許聖梅打趣說應該不是梳子，當場讓大家都笑了出來，最後吉賽兒拿出了一頂白色墨西哥帽，韓國瑜也非常配合的將帽子戴上，讓吉賽兒直說：「好特別」，有了這三份禮物，韓國瑜也初步允諾締結姊妹市「當然！沒問題」。

▲全球城市小姐世界盃冠軍吉賽兒替家鄉城市市長來到高雄，跟韓國瑜表達締結姊妹市 。（圖／記者吳奕靖攝）

