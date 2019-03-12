反制國民黨和平協議　時力：兩岸政治協商需強制公投

▲時代力量黨團記者會提出政治性協商需納入公投。（圖／翻攝自時代力量立法院黨團臉書）

政治中心／綜合報導

時代力量12日召開記者會，主張對《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》與《公民投票法》修法，明定兩岸政治協商需經「雙公投」程序，並經立法院雙重把關，促行政院、陸委會提出相關草案。

時代力量黨團總召集人徐永明說，呼應總統蔡英文關於一國兩制的台灣方案提出七大綱領，就法制面應盡快補強台灣的民主防衛機制。時代力量立法院黨團同時提出的兩部法案，包括《兩岸人民關係條例》增列第5-3條，《公投法》增列第16條-1。

他表示，目的就是期望完善對中政治協商的監督機制，且相關的把關機制可以在立法院審議通過，也「期待行政院、陸委會動起來」。

徐永明解釋，此次的修正草案內容提到，若是影響我國主權或國際地位的協商，在進行前，需經立法院三分之二的委員出席，出席的三分之二同意，並經公投通過，才能與中國協商。而協商完成後，也需要經立法院四分之三委員出席，出席的四分之三同意後，同樣要經過公民投票，而上述的同意票數都需要超過投票權人數的半數，才能通過。

另外時代力量立委高潞以用也指出，中國統戰手段從過去「以經促統」演變成今日各式靈活手段，用民間管道內部滲透、假錯資訊、將台灣人視作中國公民的法律手段...等各式威脅。

為了抵抗中國大陸近逼，時代力量也提出五大面向，包括退將、退休公職赴中參與慶典、與中國政治協商、中資違法投資、領用中國居住及洩密中國加重罰則等，時代力量也呼籲立法院內各政黨能夠一起支持，讓兩岸政治協商法制化，提案能逕付二讀。