► 時力黨團支持政院同婚專法　林昶佐版本暫不提出

記者楊亞璇／台北報導

行政院日前推出同性婚姻專法「司法院釋字第七四八號解釋施行法」草案，5日民進黨團預計逕付二讀，加快審議腳步。時代力量召開立法院黨團會後記者會，表態將會支持行政院同婚專法版本，時力立委林昶佐版本的專法暫時不會提出，希望在協商的過程提出修正動議。

黨團總召徐永明表示，等下時代力量會進院會投下贊成票表達態度，這事情已經延宕多時，要趕快處理，對於行政院版大部分內容是支持的，但是考量若有不足之處，林昶佐的版本也達到連署標準，未來是否會在審查過程提出修正草案，都在考量，不過大方向是支持政院版本。

▲時代力量黨團記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

徐永明也表示，政院版本提出時，沒有要求民進黨黨團成員一定要支持，現在果不其然發現黨內有不同意見，還有人去連署反同的版本。他直言，「如果連勞基法都出動黨紀伺候，要求一致投票，很難想像，這樣人權議題，執政黨沒有清楚的態度很立場」，擔心未來的版本離政院版本有一段距離，對婚姻平權、台灣人權發展都是隱憂。

林昶佐表示，黨團跟政院方向大致一致，不過為了孩子們的權益，收養、人工生殖、跨國婚姻方面有在做補足，也因為這段期間看到反同團體的動作，在尊重婚姻平權團體的建議下，雖然他們的版本已經通過連署門檻，但目前還不會提出，接著會看審議的過程裡要不要提出，在協商的過程提出修正動議，這是目前採取的策略。

▲ 2018年同志大遊行 。（資料照／記者周書羽攝）



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