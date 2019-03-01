時代力量斷開柯文哲？邱顯智：選民討厭政治人物勾肩搭背

▲黃國昌、邱顯智交接。（圖／時代力量提供）

記者蔣婕妤／台北報導

時代力量立委黃國昌1月拋出震撼彈、宣布不參選黨魁一職，新任黨主席由新竹市黨部主委的律師邱顯智擔任，邱顯智日前受訪時提及，時代力量要茁壯，明年參選不會找台北市長柯文哲站台。邱顯智1日再指出，選民討厭看到政治人物相互背書、勾肩搭背，會讓人民看不清政黨到底想幹嘛。

時代力量上月15日召開首次決策委員會議，進行黨主席改選討論，會中宣布一致同意由新竹市黨部主委的律師邱顯智擔任新任黨主席。邱顯智也在記者會上表示，時代力量要茁壯，明年選戰不會找柯文哲站台，他說，「我之前講過，我們是小黨可以茁壯，為台灣社會貢獻更多的事，政黨要長大」，不是找人家站台來灌人氣，要想得是怎樣讓選民可以信賴。

時代力量1日舉辦黨主席交接典禮，談及與柯文哲合作議題，邱顯智說，他自己是一位律師，表現來自於時機，一個有名的律師不一定需要大律師來幫忙站台，重要的是靠自己的努力、讓選民感受到誠意，「選民很討厭政治人物交互背書、勾肩搭背，一般人民看政治人物很遠，價值理念不清楚，會想說你到底要幹嘛？」

邱顯智表示，柯文哲曾經跟民進黨很好，但如今關係不如以往，他也看不懂，覺得很混淆，時代力量作為獨立政黨，重要的是要讓人民知道他們想幹嘛，透過努力一直往前走，希望能得到大家的支持。

此外，針對時代力量9日將舉辦募款餐會，黃國昌無奈笑說很多大財團想消滅他們都來不及了，當然不可能捐款給時力，他承諾邱顯智自己會包辦十桌，但也要拜託支持者熱情支持，才能讓時代力量繼續走下去。