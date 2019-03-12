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立委高潞·以用質疑潛艦國造：台灣只能做殼　核心設備都外資

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▲▼劍龍級潛艦。（圖／翻攝自中華民國海軍官網）

▲劍龍級潛艦。（圖／翻攝自中華民國海軍官網）

記者林彥臣／綜合報導

「潛艦國造」是台灣國防產業相當重要的一環，日前，時代力量立委高潞•以用在行政院長蘇貞昌做施政報告時，質詢「潛艦國造」指出，台灣只有能力做殼、做外觀，許多核心設備都是外資在做。對此蘇貞昌回應表示，「有關國艦國造，我們也大大提升各方面自製能力」。

高潞•以用指出，小英總統上任強調「5+2產業」，包括「智慧機械」、「亞洲矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」、「循環經濟」，這七個產業的發展要各自為政嗎？

▲▼高潞•以用質詢蘇貞昌前國造不夠國產化。（圖／翻攝自立法院議事轉播）

▲高潞•以用質詢蘇貞昌前國造不夠國產化。（圖／翻攝自立法院議事轉播）

高潞•以用說，國艦國造台灣的本土產業只有做殼，不管什麼東西就做外觀，可是裡面呢？不管裡面的精密機械，或者軟體，或者是非常重要的一些中心的核心的設備其實都是外資，其實都是國外的業者在做，希望能夠本土化、國產化。

蘇貞昌回應表示，相關部會會一起合作，不是各自為政，國艦國造也大大提升自製能力。

高潞•以用補充，「國產化不能流於形式，而是要兼顧拉動中小企業的能量」。

根據海軍資料，「潛艦國造」為海軍最大的軍投案，包括一階段「合約設計」與二階段「原型艦建造」，總計523億，其他還包括60艘飛彈突擊艇316億元、沱江級飛彈巡邏艦3艘164億元、兩棲船塢運輸艦原型艦73億元、新型救難艦原型艦36億元等。

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關鍵字：潛艦國造,國艦國造,國產化,本土化,蘇貞昌,高潞以用,軍武,台灣軍武

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