小綠選總統？時代力量：目前沒有要推候選人

▲黃國昌、邱顯智交接。（圖／時代力量提供）

記者蔣婕妤／台北報導

時代力量1日舉行黨主席交接暨黨務主管發布記者會，黨主席邱顯智表示，面對2020，時代力量會積極廣泛地尋找人才，也會在主權、勞權、婚姻平權及司法改革等議題上繼續努力，作年輕人、弱勢者的依靠，至於外界關心時代力量有沒有要自推總統大選人選，他強調，黨內目前沒有要自推候選人的聲音。

時代力量1日除了完成前後任黨主席黃國昌及邱顯智的交接，也公布了新任正副黨秘書長陳孟秀、魯柏君，及兩位新任發言人陳志明、簡嘉佑之人事。針對2020年選舉的佈局以及提名的規劃，邱顯智強調，作為一個獨立的政黨，在3月份選對會正式成立以後，一定會先廣泛的推薦優秀的人選，邱顯智說，唯有好的人選才是向選民負責，若沒有尋覓到適合的人才，也無法討論後續的選區規劃或協調。

針對與民進黨合作以及2020總統大選要支持誰、或是有無自提人選，邱顯智表示，總統部分也是選對會做討論，「目前沒有聽到要推候選人」。他強調，作為第三勢力小黨，還是要努力說服社會大眾給小黨一個機會，讓選民知道，票投小黨CP質很高。

新舊任黨主席黃國昌及邱顯智隨後進行交接後，由黃國昌頒發「黨主席」名片給邱顯智，黃國昌也藉機合體向支持者們宣傳，希望大家多多支持3月9日的募款餐會，給四歲的時代力量更多鼓勵，以及挺進2020選舉的動力。