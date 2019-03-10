民進黨不擋藍營反同專法　時力：為何我們連討論機會都沒？

▲國民黨立委賴士葆所提反同專法將在周二排入程序委員會。（資料照／記者蔡浩祥攝）

政治中心／綜合報導

行政院版的同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」草案逕付二讀，但國民黨立委賴士葆所提的反同專法12日也將排入程序委員會，院會在周五進行處理。民進黨團總召柯建銘表示，也會建議國民黨提逕付二讀，併入朝野協商，但是時代力量發言人李兆立質疑「為什麼時力的案子，連入委員會討論機會都沒有」。

對此，柯建銘表示，不可能擋賴士葆提案，而國民黨提案併入朝野協商，是因為不可能行政院版逕付二讀，但有另一個案子卻進委員會審查。

「為什麼時力的案子，連入委員會討論機會都沒有。」李兆立說，希望時代力量的版本可以進入委員會討論，也不會影響已進入協商案子的討論。而時代力量立委徐永明不滿，不曉得民進黨的價值和立場為何？不擋反同版本，而時代力量僅是交付一讀送委員會就被退回，而他也說，會等週二黨團會議討論是否有下一步動作。

時代力量發言人李兆立說，過去台大教授畢安生與另一半的逝世成為啟動同婚修法原因之一，但現在行政院版的專法仍欠缺外籍人士這塊，也接收到許多外籍同志的陳情。他表示，若是外籍人士在台居留時遇到重大事故而需簽署同意書的狀況下，也應受到保障。

但柯建銘認為，民進黨團退回時代力量所提出的「涉外民事法律適用法第46條及第46條之1條文」修正草案，這個修法衝擊會較大，因為其他國家同婚不合法，到台灣怎麼行。