藍綠夾殺中正萬華　林昶佐2020連任添變數

▲時代力量立委林昶佐。（圖／記者莊喬迪攝）



政治中心／綜合報導

國民黨於九合一大選後氣勢看漲，2020年可望拿下立法院過半席次。台北市中正萬華區立委選戰則提早開打，不僅現任台北市議員鍾小平有意參選，甫落選市議員的顏聖冠也有意角逐，中正萬華區恐陷入「三腳督」之爭。綠營人士分析，明年選情對民進黨相對不利，若民進黨堅持不與泛本土政黨合作，恐讓國民黨坐收漁翁之利。

國民黨的鍾小平早已磨刀霍霍，黨內提名作業都還未啟動，就已經在萬華區內掛起競選看板，3月起更要搶搭「韓流」，換上與高雄市長韓國瑜的合照看板。鍾小平表示，中正萬華區多屬較老舊社區，近幾年都面臨迅速凋零的窘境，他認為林昶佐不僅沒有問政成績，更忽視老舊社區的改造，認為林昶佐任期內做得並不好。

鍾小平表示，依照過去慣例，中正萬華區藍綠支持者比例約為55%與45%，上一屆因民進黨禮讓予時代力量，林昶佐才能搶到這一席。但是明年選情對民進黨相對不利，若大綠小綠互不相讓，國民黨奪回此席應該不難。

不僅國民黨躍躍欲試，日前民進黨台北市黨部主委陳正德也明確表示，要大家全力支持顏聖冠參選，民進黨這次應該自提人選，而據傳顏聖冠本人也有意參選。

顏聖冠在此區深耕多年，去年底以178票成為落選頭，挑戰六連霸市議員失利，更曾在2012年代表民進黨參選此區立委，惟以23279票輸給挑戰連任的國民黨籍候選人林郁方，但當時民進黨還未執政，顯示綠營在此區仍有基礎實力。

林昶佐表示，本來就知道中正萬華是「藍海區」，要改變選民結構也不是一召一夕，但團隊在地仍然盡力服務。針對鍾小平質疑其問政表現，林昶佐回應說，其實這2、3年也解決很多長年沒有改善的問題，像是一些國有財產署、空地的爭議和整理，都陸續解決。之前萬華還有個榮民印刷廠，長期閒置造成居民不便，透過近年各方協調，中央與地方一起想出解決方案，有拆掉的、有重新利用的，都有新進度。

不過林昶佐也說，未來仍會持續爭取各方合作與支持，強調「包括顏聖冠也是，會盡力跟盟友保持聯絡」，雙方過去也有合作關係，對於明年的選舉「謹慎樂觀」。

陳正德表示，明年民進黨除了面臨立委挑戰，還有總統連任的壓力，必須要催出最大的政黨票與總統票，所以他支持在立委各選區自提人選，沒有針對任何人或政黨。不過此舉是否代表與時代力量失去合作空間，陳正德則說「仍要看中央的提名策略，或許林昶佐還不錯，大家可以再討論。」