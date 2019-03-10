時力「外國同志可來台結婚」　蔡正元：太陽花黨搞死台灣





▲時代力量提出修正動議，希望替境外同志伴侶婚姻做解套。（圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

時代力量黨團8日針對《涉外民事法律適用法》第46條及46條-1提出修正動議，希望透過該法替境外同志伴侶的跨國婚姻做解套，結果遭到民進黨團提議退回。針對此事，前立委蔡正元表示，「太陽花黨搞死台灣」，如果台灣開放異國同性婚，亞洲各國同性求偶者就會蜂湧來台尋求同性婚，並取得台灣戶籍和國籍，就會成爲更複雜的問題。

根據時代力量黨團提案修正，有關涉外同性婚姻是否成立的準據法，於同性婚姻雙方的本國法皆承認同性婚姻合法的情形，與《涉外民事法律適用法》第46條本文作一致的規定，希望替境外同志伴侶婚姻做解套。而若同婚2人中有一方的本國法未承認同性婚姻者，得依同婚合法化國家一方的本國法。

不過，民進黨團在立法院會中提出異議，希望此案退回程序委員會，時代力量5名立委因為沒有出席，全場沒有異議，該案遭退回程序委員會。

針對時代力量提出修正動議，蔡正元10日在臉書上說，「太陽花黨，時代力量就是太陽花黨，但這朵凋萎中的太陽花不把台灣搞爛誓不罷休。民進黨抄襲蔡正元在2013年草擬的『同性伴侶法』，改裝成『xxxx施行法』，僅管挺同、反同都不滿意，至少也能勉強接受。」

蔡正元說，「但是現在太陽花黨卻要求同性婚姻可以准許異國婚，這個問題太大了！因爲世界各國准許同性婚還很少，在亞洲也只有台灣，如果台灣開放異國同性婚，亞洲各國同性求偶者唯一可以獲得合法婚姻只有台灣，蜂湧來台尋求同性婚，並取得台灣戶籍和國籍，就會成爲更複雜的問題！」

蔡正元提到，「太陽花黨卻不管台灣死活，像搞垮兩岸服務貿易協議一樣，要搞垮好不容易建立的同性婚的不穩定共識，太陽花黨搞死台灣，還真有本事。」