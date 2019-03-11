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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／遊客造「花瓣雨」拍照！　清潔工嘆：梅花樹都搖到鬆了…

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記者朱世凱／綜合報導

重慶市渝北區照母山森林公園的梅花樹在上周二（5日）盛開，吸引許多遊客前往拍照。然而不少人在拍照時，會用手大力搖晃樹幹製造「花瓣雨」。保安表示，這些花的花期本來就很短，遊客的舉動會加快花的凋零。清潔工也感嘆，梅花樹都被搖鬆了。

▼遊客猛搖梅花樹造「花瓣雨」。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

▲▼遊客製造花瓣雨。（圖／翻攝自梨視頻）

從「梨視頻」畫面可見，梅花樹上雖然綁著「文明賞花，請勿採摘」的告示，但遊客們仍會刻意搖晃樹枝或是樹幹，讓花瓣大量飄落，再藉機拍下浪漫紀念。記者詢問兩名女遊客對於這些舉動有什麼看法，不料她們卻回答「挺好看的」；部分民眾則回說，「愛花應該護花，因為花多才好看」、「花都是大家應該維護的」。

清潔工人表示，這些落花和垃圾加大了他們的工作量，遊客「還把樹都搖鬆了」，這樣確實不是很好。保安則說，搖樹會造成樹木根部受傷，嚴重的話會使樹木枯死，遊客應該避免自私行為，愛花更要惜花！

▲▼遊客製造花瓣雨。（圖／翻攝自梨視頻）

網友們看完表示，「這種擺拍真的很沒公德心」、「自己搖完了，之後的人要看什麼？好自私」、「竟然有人說這樣挺好看的？」、「應該要嚴懲才有嚇阻效果」、「很像小孩子才會做的事」、「素質堪憂…」。

▼保安指出，愛花更要惜花。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼遊客製造花瓣雨。（圖／翻攝自梨視頻）

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關鍵字：梅花樹,梅花,遊客,公德心,花瓣雨

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