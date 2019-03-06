用餐一半！巨肥「灰米奇」墜落碗旁…女客尖叫狂奔　目擊者曝店家超扯後續

▲老鼠從天花板掉落到餐桌上。（圖／網友‎Alex Leung‎授權提供，請勿任意轉載）

※警告：內文「巨肥米奇圖片」相當驚悚，可能造成不適，請斟酌觀看

記者朱世凱／採訪報導

吃飯吃到一半竟然有「不速之客」墜落手邊！香港一名網友‎Alex Leung‎爆料，今年1月在東涌米線陣用餐時，突然聽見有女客人驚聲尖叫，隨後便看見對方餐桌上有隻巨大的灰色老鼠。這名目擊者接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，老鼠是從天花板墜落的，還差點砸到女苦主的頭。

照片顯示，老鼠的身軀幾乎與碗的直徑一樣大，讓人食欲頓時全消。‎Alex Leung‎說，事件發生在1月22日晚間6點左右，當事人是位女性，當時她放聲大叫後逃離座位，並且在過程中不斷詢問服務生該怎麼解決，「但是卻沒人理會她」，她只好躲在店內一旁。

▼東涌米線陣。（圖／翻攝自Google Map）

他接著說，直到過了大約15分鐘，桌上的大老鼠才被清除，期間沒人敢靠近，不過鼠屍就大喇喇地躺在碗邊；店家整理完後便開始消毒桌面，隨後照常做生意。據悉，餐廳為了補償女苦主受驚，承諾「這次餐點免費」，客人大概是不想多待，就趕緊收拾東西離開店裡。

餐廳負責人表示，事發後已經請相關部門著手處理，當晚也進行徹底清潔和消毒，之後會加強訓練員工對突發事件的應對處理。

網友看完後紛紛表示，「真的太噁太恐怖了！」、「米奇快點回去迪士尼」、「我快吐了！這確定是死老鼠嗎？」、「店家如果賠折價券，應該也沒人敢再光顧吧？」、「老鼠想不開了」、「R.I.P」、「差點加料」。

▼巨肥老鼠讓女客人放聲尖叫。（圖／網友‎Alex Leung‎授權提供，請勿任意轉載）