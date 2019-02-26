回不了家！缺德鄰居「雨傘一條龍」卡死通道　網怒噓教一招...療癒翻

▲鄰居走廊曬雨傘 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

下雨天用完雨傘，一般人都會曬乾，以免傘面潮濕影響到傘骨的壽命。不過這些鄰居實在太自私，為了自己的雨傘把僅有的通道完全擋住，讓網友傻眼po網求助。網友看到也怒噓，表示「直接撞過去了啦」、「該練輕功了」，既然鄰居不尊重在先，原po也無須顧慮太多。

一位網友日前在臉書「爆廢公社二館」中發文，表示回家的時候看到一幕誇張景象，「鄰居放這樣，是想要我用飛簷走壁過去嗎？」超級傻眼。只見照片中，狹窄的走廊曬了起碼有5把雨傘，每把都打到全開堵住原po回家的路，相當礙事，讓他無法直接通過，卻也不想好心幫他們把傘收起來。貼文一出，網友也都認為鄰居太缺德。

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▲該練輕功了...？ （圖／翻攝自爆廢公社二館）

網友們紛紛給出意見反制惡鄰，表示「蜻蜓點水踩過去」、「把自己當瑪莉歐，把那些當香菇踩下去就對了」、「學橄欖球隊直接整排撞過去」、「全部收起來帶回家，放在廁所裡」、「把傘拿到他家門口堵住」、「我一定踹來踹去，不客氣的，不尊重他人，他人也不必尊重他」、「大學宿舍雨天也是這樣」。

其他人則歪樓想到《還願》的場景，表示「以為是還願」、「室內還是不要撐傘的好，會有怪事...」、「好好笑，可是很缺德」、「燈暗了傘就會飛起來」、「還好不是漂浮的紅傘」、「燈光再暗一點就開始走不到門那邊，然後就要開始往後逃了」。

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