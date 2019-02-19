華聞快遞／農業農村部：廣西北海市銀海區發生非洲豬瘟疫情

▲非洲豬瘟。（示意圖／路透社）

《廣西》農業農村部：廣西北海市銀海區發生非洲豬瘟疫情

廣西壯族自治區北海市銀海區18日發生非洲豬瘟疫情。現已對全部病死和撲殺豬進行無害化處理，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。截至目前，北海市銀海區兩個養殖小區共存欄生豬23555頭，發病1629頭，死亡924頭。（中新社）

《廣東》廣東順德家電產值劍指5000億 打造世界級產業集群

廣東省19日發布《佛山市順德區率先建設廣東省高質量發展體制機制改革創新實驗區實施方案》提出，到2022年，將順德家電產業打造成為產值超5000億元人民幣（約新台幣2.2兆元）的世界級產業集群。（中新社）

《陝西》首家街道級智慧管理服務系統上線 為解決城市治理、服務居民

陝西省首家街道級智慧管理服務系統19日在西安市新城區西一路街道上線運行。該服務系統在解決強化城市治理、服務居民群眾、優化營商環境和維護社會穩定等方面的問題，在全省率先建成了集數據存儲、智慧管理、便民服務等為一體的智慧化綜合管理系統。（中新社）

《四川》成都地鐵9號線全自動無人駕駛列車亮相 最大載客量3496人

成都地鐵9號線全自動無人駕駛列車19日正式亮相，並開始新車調試工作，列車採用8A編組，長185米、寬3米，最大載客量可達3496人。（中新社）

▲成都全自動無人駕駛地鐵列車調試。（圖／翻攝中新社）

《西藏》藏曆新年期間西藏接遊客50萬人 旅遊總收入16億

西藏自治區旅遊發展廳19日發布的數據顯示，2019年春節、藏曆新年假期期間，西藏累計接待遊客51.17萬人次，實現旅遊總收入3.53億元人民幣（約新台幣16億元），同比增長11.6%和17.72%。（中新社）

《北京》央行官員：很快將進行首次央行票據互換操作

為支持銀行永續債的發行，此前中國央行創設央行票據互換工具（CBS）。中國央行貨幣政策司司長孫國峰19日在北京出席國務院政策例行吹風會時表示，「很快我們將進行首次的CBS操作」。他還介紹了CBS操作所涉及的三方面情況。（中新社）

《海南》「生態環境損害賠償制度改革實施方案」 為公眾環境提供保障

海南省生態環境廳19日表示，該省推出「生態環境損害賠償制度改革實施方案」，為公眾環境權益提供堅實保障。據了解，海南省委辦公廳、省政府辦公廳日前聯合印發《海南省生態環境損害賠償制度改革實施方案》，明確規範了生態環境損害賠償範圍、責任主體、索賠主體和損害賠償解決途徑等。（中新社）

《香港》港科大推「可持續發展智慧校園」計劃 圖書館應用人臉識別系統

香港科技大學（港科大）19日推出「可持續發展智慧校園」計劃，將投入5000萬港元（約新台幣1.9億元）支援由科大師生研發的校園應用項目，解決現實生活的挑戰。首輪已選出9個項目，包括在圖書館閘門處設置臉部識別技術以提升用戶體驗等。（中新社）

▼香港科技大學。（圖／CFP）