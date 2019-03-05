香港遊客遺失錢包暖警尋回　直呼「台灣最美的風景是人」

▲香港簡姓遊客來桃園大溪遊玩，卻在計程車上遺失錢包，市警局大溪分局員警協助找回錢包，讓簡男開心失而復得。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一名來自香港33歲簡姓遊客5日上午搭乘計程車到桃園市大溪區遊玩，卻發現錢包遺失在計程車內，頓時不知所措，在大溪警分局內柵派出所員警協助下，調閱簡搭車處天羅地網監視器，鎖定計程車是龜山區某車行，再連繫龜山警分局協助，很快地找到計程車，在後座角落找到簡遺失錢包，對於警方高效率，簡姓旅客直呼「台灣最美的風景是人」。

簡姓遊客單身來台做環島旅行，4日抵達台灣，在大溪區民宿住宿一晚，預計以9天單車環島旅遊，上午到大溪區，中午在市區用完餐後，搭乘計程車回到民宿準備租用單車展開環島單車之旅。未料下車後卻發現錢包遺失，內有港幣、新台幣合計2萬餘元，急得不知所措，更無法展開往後旅程。簡姓旅客因人生地不熟，沒記住計程車車號，急得向鄰近的內柵派出所求助。

▲香港簡姓遊客遺失錢包，市警局大溪分局員警協助找回，簡男直呼「台灣最美的風景是人」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

內柵所警員蔡佳明、黃舒璟2人得知簡男遺失錢包過程，立即調閱下車處的監視器畫面，查到簡男搭乘的計程車是來自龜山區的某車行，立即與龜山警分局聯繫協助，順利找到車主並在後座角落發現錢包。

為了不影響簡姓旅客繼續單車環島旅程，內柵派出所所長陳義協請警員蔡佳明載簡姓旅客前往龜山派出所領取錢包，簡男對台灣警察積極協助旅客找尋遺失錢包態度與用心，直呼「台灣最美麗的風景是人」，也開心地展開單車環島之旅。

【更多新聞】

►菸盒藏毒被查獲怪「友人檢舉」 警：你神色慌張啦

►行車記錄器沒關...人夫人妻車震 呻吟聲與鹹濕對話全都錄

►腦損不良於行男子溜出門路倒 暖警揹上車助返家