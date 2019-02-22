好市多新品？他見黑絲襪OL坐購物推車...諷刺開嗆　網一看腦洞大開

▲ 好市多新品...? 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

賣場的大型手推車通常都是提供給買大批商品的顧客使用，或是讓一定重量的小孩乘坐，減輕父母的負擔。不過一位網友日前就目擊，有位身穿套裝的OL坐在購物車裡，整個人塞滿了推車的空間，讓他諷刺開嗆「她是忘記怎麼走路？還是其實是好市多新上市的商品？」

一位網友在臉書「爆怨公社」中發文，日前逛好市多時，看到一幕令人翻白眼的情景，原來是一位身穿黑絲襪和深色套裝的OL，整個人坐在購物推車裡，讓後方的男子推著逛街。「第一次遇到好手好腳卻這麼懶得走路的OL」，原po諷刺地說不知道該女子是患了癡呆症，還是像「班傑明的奇幻旅程」一樣忘了該如何走路，才要坐在推車裡讓人推，「或是其實這是好市多的商品，OL新品上市？」

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網友們看到照片後也搖頭表示，「『恥』度也太高」、「不是有規定推車不能坐人嗎」、「真的不舒服可以借輪椅喔」、「 她自己都不會覺得很好笑嗎」、「關我p4，我比較想要看她下車沒爬好摔倒的樣子...」、「好手好腳真的好可惜」。

其他人則是腦洞大開，「好市多出充氣娃娃？」、「怎麼爬進去的？裙子不會破嗎」、「 Old Lady坐輪椅沒什麼毛病呀！」、「叫她臉先轉過來我再看要不要開罵」、「或許對他們來說，這是一種情趣吧」、「看樓主怨氣那麼深，莫非是單身汪汪汪」、「好市多開始賣女朋友了嗎？」。

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