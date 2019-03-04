情侶「房租沒繳」突消失！門一打開炸出噁爛臭味…超恐怖畫面嚇壞房東

▲惡毒房客破壞房間讓他傻眼。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

打開門就看見超恐怖畫面！天津市一名房東表示，去年一對小情侶著急搬家，他認為年輕人的素質應該還不錯，所以立刻簽約，他也想著年輕人租房不容易，因此房租每月便宜50元（人民幣，下同，約新台幣230元），只收情侶1600元（約新台幣7300元），並同意押金只要一個月就好，沒想到房子租出去竟然變這樣。

這名房東說，情侶是在去（2018）年4月份搬來住的，過年前曾說「過完年要搬家」，但2月房租一直沒繳，直到最近從房客的微信朋友圈中發現他們已經搬走了，才趕緊到房子看看，打算收拾一下，沒想到門一打開不得了，「房子裡要多亂有多亂，地板還整個泡壞了，屋裡瀰漫一股噁心臭味。」

圖片可見，原先的家具擺設和環境都相當乾淨，最後卻變成恐怖地獄，不僅滿滿的垃圾散落各處，就連地板都裂開生出黃垢，家具也移位亂成一團。房東氣憤地說，「我真的沒想到會這樣，人與人之間的差距真有這麼大嗎？這個房子之前也租給別人過，別人都收拾得乾乾淨淨的，到他們這裡，竟然把房子折騰成這樣。」

▼房子原先很乾淨整齊。（圖／翻攝自微博）

網友看完後表示，「真的很不要臉」、「不把自己當人耶！」、「是被槍掃射過嗎？」、「自己住這樣的房子難道不難受嗎？」、「地板也可以裂開！太猛了」、「素質很重要」、「感覺一家都是豬」、「完全不是來租房子的，是來拆房」。

▼房東崩潰，自己遇到無良房客。（圖／翻攝自微博）