榴槤大亨「10車1屋+千萬現金」招女婿　最欣賞這國男子！

▲榴槤大亨洛通在臉書上為美麗的小女兒Kansita Rotthong（右）徵婚。(圖／翻攝自JAA 臉書)

記者朱世凱／綜合報導

泰國「榴槤大亨」洛通（Anont Rotthong）近日在臉書上發文指出，要準備1000萬泰銖（約1000萬元台幣）、10輛汽車及一間房子招女婿。消息一出，果然每天都接到上千通自薦電話，但是洛通說，因為自己有意進軍大陸市場，所以陸籍男會是較佳的選擇。

據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，洛通擔心自己26歲的愛女肯西塔（Kansita Rotthong）嫁不出去，因此在臉書公開發文找女婿，「這個男人必須勤勞、節儉、不吸煙、不賭博，年齡在26至40歲之間，並且樂於學習一切榴蓮業務知識。」

他也表示，「我不但不跟你（女婿）要聘禮，反而會給你1000萬泰銖現金（約1000萬元台幣）、10輛車、1幢別墅、2個榴蓮市場，當然還有我心愛的女兒。她可是易三倉大學（Assumption University）的榮譽畢業生，還去中國中山大學留學，獲得了碩士學位。」

▼肯西塔（Kansita Rotthong）具有高學歷及姣好容貌。(圖／翻攝自臉書)

為了展現自己十足誠意，洛通還公開展示家裡大量的金飾及現金，證明自己不是開空頭支票。他也透露，中國已成為泰國榴蓮出口增速最快的地方，如果未來女婿能夠幫他在巨大的中國市場開闢一席之地，想必是最棒的選擇。

女兒肯西塔則說，自己曾有個中國男友，倆人交往2年多，但最終還是因為距離原因分手了，「我覺得中國男人比泰國男人勤奮多了。」這番話也給陸籍男很大的希望。她最後說，「這個男人不一定非要像我父親那樣做榴蓮生意，但必須是個好人；跟人相處，我喜歡慢慢來，其他的，還是得我親眼看看才知道。」

報導最後提到，雖然洛通招女婿的做法讓妻女有些不滿，但他的心依然十分堅定。洛通4月1日還要去尖竹汶地區採購榴蓮，他已經通知感興趣的應徵者去那兒與他碰面，接受初步「面試」。