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慶38婦女節！餐廳贈單身女「黃瓜一根」掀論戰　活動急取消

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小黃瓜。（圖／記者周宸亘攝）

▲餐廳把黃瓜當作贈品，掀起網友論戰。（圖／記者周宸亘攝）

記者朱世凱／綜合報導

3月8日「國際婦女節」即將來臨，許多餐廳會搭上熱潮推出優惠，藉此吸引顧客前來用餐。不過山東省濟南市一間連鎖餐廳近期卻引起外界非議，因為菜單上標記的活動寫著「3個妹子一同到店消費，如果一個人單身，則送酸奶一杯，加送新鮮黃瓜一根」，黃瓜還用粗體字標記，掀起網友論戰。

據《北京青年報》報導，有網友在微博上傳一張照片，直指連鎖餐廳「土星願」的婦女節活動很低俗，因為上頭寫著的「加送新鮮黃瓜一根」特別放大，下方還註記「本年度最接地氣的單身貴族福利」，讓他覺得不尊重女性；此外，菜單上的二維碼還寫著「掃一掃，又不會懷孕」，感覺帶有羞辱意味讓人不舒服。

▼「土星願」餐廳慶祝婦女節活動惹議。（圖／翻攝自微博）

▲▼「土星願」餐廳慶祝婦女節活動惹議。（圖／翻攝自微博）

照片隨後被迅速轉發，許多網友都認為太過「低俗意淫」，「單身有必要這樣被羞辱嗎？」、「真的很有病」、「太低俗的行銷手段」、「想吸睛也不是這樣」、「不尊重人還覺得有趣」；不過也有網友認為「只是開玩笑」，「小黃瓜可以敷臉啊」、「為什麼要想這麼多？」、「如果餐廳說送單身男性鮑魚，結果一定反轉」。

據悉，「土星願」服務人員表示，之前確實有這樣的婦女節促銷活動，但是目前已經暫停了，具體暫停的原因並不清楚。濟南總部則指出，活動推出後，有接收到網友們的不同理解和聲音，因此在3月4日中午暫停該活動，也已刪除任何宣傳文章。

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關鍵字：婦女節,黃瓜,單身,餐廳

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