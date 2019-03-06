自製雪景！屁孩亂噴滅火器　旅館淪廢墟...網嗆告：希望畜生賠得起

▲無良住客在旅館房間製造「雪景」 。（圖／翻攝自爆怨公社，下同。）

網搜小組／綜合報導

這種住客就是要給教訓才會學乖！一位網友今日在臉書貼出一組「廢墟照」，只見旅館房內所有的家具和地板都被灑滿了滅火器的乾粉，看起來就像積了厚厚灰塵的廢棄房屋一樣。網友看完都大罵太缺德，原po也說他們會報警，要給這些屁孩一次教訓。

「現在的年輕人真的很浪漫。」一位網友在臉書「爆怨公社」中貼出多張照片，只見照片中的旅館木地板上佈滿了明顯的腳印，原來是無良住客在房間搞破壞，把滅火器的乾粉灑滿整個房間，導致看起來超像廢墟。他也諷刺地表示，「沒下雪也能用滅火器製造一間感人雪景房，這麼有前途的有為青年我真心很想認識，只好請警察杯杯幫我找人了。」

請繼續往下閱讀...

▼房間內遍布腳印、垃圾，其他家具都無可倖免 。

網友看到這副景象都傻眼大罵，「現在小孩沒有極限」、「這味道很刺鼻耶，還玩的下去喔」、「滅火器乾粉好像有點腐蝕性耶...」、「這很難清欸」、「支持告到底，台灣人真的不會痛都不會怕」、「花一點錢就要毀了整個房間，只能整間換新了。希望畜生賠得起。」

還有網友對於原po「心平氣和」的敘述感到訝異，對此他說其實低水準住客他也不是第一次見了，先前還發生過有人因為慶生在房間貼滿了氣球，但是卻是用會留下痕跡的雙面膠，一刮掉就會傷到牆壁表面，害得他們只好重新上一層油漆修補，誇張行徑讓網友都大呼太缺德。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！