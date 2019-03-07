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美媒：中國鎖定逾27所大學攻擊　駭取軍事機密技術

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▲▼黑客（駭客）。（示意圖／CFP）

▲美媒指出，中國駭客攻擊多所大學駭取軍事機密。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

《華爾街日報》援引網路安全專家和美國官員說法，指出中國駭客組織為了竊取海事軍用技術，鎖定美國、加拿大及東南亞至少27所大學攻擊，目的是用於軍事用途研究。

據埃森哲安全（Accenture Security）旗下資安情報部門iDefense的研究，遭到鎖定入侵的大學包括夏威夷大學（The University of Hawaii）、華盛頓大學（The University of Washington）和麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology），其他多所大學也疑似遭攻擊，但調查仍在進行中，所以校名尚未公布。

iDefense透露，他們觀察到這些大學網路都受到伺服器設在中國的裝置攻擊，這些駭客組織已被多間研究機構認定和中國政府有關，組織名稱為TEMP.Periscope（又稱Leviathan或Mudcarp）。曾調查研究TEMP.Periscope的美國網路安全公司「火眼」（FireEye）表示，iDefense的研究發現和他們所知的狀況相符。

▼美國資安公司火眼（FireEye）。（圖／路透）

▲▼美國資安公司火眼（FireEye）。（圖／路透）

華府曾指控，中方每年從美國企業竊取價值數十億美元的智慧財產權，並在去年12月起訴涉嫌竊取商業機密的兩名中國駭客。美方官員與專家也指出，中國駭客入侵美國海軍承包商系統，竊取飛彈計畫和船艦維修保養等機密資料，展現不對稱作戰思維。

北京當局已多次否認從事網路攻擊，不過iDefense說，最新研究反映中國這波駭客攻擊至少可回溯至2017年4月。中國相關人員目前尚對此報導多作回應，只是駁斥這些說法。

報導也指出，駭客的攻擊目的主要是為了深海科技研究結果，或是對此類研究有廣泛經驗的專業人員資料，因此攻擊設有專攻水下技術的學術中心；此外，曾獲得美國海軍相關合作契約的南韓三育大學也是攻擊目標。報告分析，中國駭客之所以鎖定南韓大學，可能是因為其鄰近中國，加上研究項目與南海有關。

▼駭客專挑有研究水下技術的大學。（示意圖／pixabay）

▲特斯拉首次參加駭客大賽　提供破解者全新Model 3當獎品。（圖／路透社、pixabay、Tesla）

過去的資安報告顯示，美國大學因為掌握極具價值的軍事研究，資安防護網也比軍方和承包商脆弱，所以是較好下手的目標。資安專家表示，TEMP.Periscope有興趣的海事技術，包含代號「海龍」（Sea Dragon）的五角大廈計畫，這項技術據說可讓美軍潛艦在水下發射反艦飛彈；另一項技術則與潛艦在水下透過巡弋飛彈發射管或廢棄物處理裝置（TDU）出動無人機有關。

iDefense、卸任美方官員和其他資安研究人員分析，中國駭客似乎是利用不同研究機構學者對彼此的信任，製作暗藏惡意軟體的「魚叉式網路釣魚」電子郵件，攻擊特定目標。

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關鍵字：駭客,軍事機密,中國,iDefense,Accenture Security,TEMP.Periscope

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