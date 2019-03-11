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影／5個月內「兩度墜機」　陸民航總局下令停飛波音737MAX

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記者朱世凱／綜合報導

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）10日上午發生客機墜毀意外，造成機上包含機組員共157人全數罹難。據悉，這是自2018年10月底印尼獅航空難後，波音737MAX在不到5個月內的第二起事故。大陸民航總局發出通知，要求國內航空公司立即停用波音737MAX系列，中國國航、東方航空、南方航空等目前改為波音738替代。

▲▼衣索比亞航空。（圖／路透社）

▲衣索比亞航空ET 302航班墜毀造成157人死亡。（圖／路透社）

綜合外媒報導，波音737MAX系列是737家族的第四代成員，設計原意是為了取代舊有機款，主要變化是使用了更大和更有效的CFM International LEAP-1B引擎。衣索比亞航空此次失事的飛機註冊號為ET-AVJ，於2018年11月15日交付，機齡僅有0.4年，沒想到就發生如此慘重的意外。大陸民航總局下令，在波音737MAX未排除安全風險前，國內航空公司暫停該款機型執行航飛。

▼空難現場畫面。（圖／路透社）

▲▼衣索比亞空難。（圖／路透社）

根據波音官網資料顯示，截至今年1月，波音737MAX系列客機共交付350架，訂單數達5077架，大陸多家航空公司也同樣有訂購，其中廈門航空接收9架、山東航空接收6架、深圳航空接收5架、海南航空接收7架、南方航空公司接收16架、中國航空接收14架、東航航空公司接收13架。

CNN援引專家表示，此次衣索比亞航空墜機和去年獅航墜機情況有所不同，獅航遭遇了空速劇烈波動，衣索比亞航空則沒有遭遇空速波動，事故原因和飛行數據都在進一步調查中。

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