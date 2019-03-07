華為正式控告美國政府　陸外交部：完全正當，完全可以理解

▲華為7日正式控告美國政府。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

大陸科技巨頭華為今（7）日在深圳總部宣布，正式對美國政府提起告訴。大陸外交部發言人陸慷在例行記者會上表示，「華為公司在美國起訴美國政府的這一舉動，我們認為企業通過合法方式來維護自身的正當權益，這是完全正當的，也是完全可以理解的。」

陸慷指出，「華為是就美國國會通過的2019年國防授權法的合憲性問題提起了訴訟，關於這個法案本身，實際上中國政府也就其中涉華的消極內容，當時就向美國政府和美國有關方面提出了嚴正交涉，表明了我們的反對立場。」

▼大陸外交部發言人陸慷。（圖／翻攝自環球網）

他也說，「中國政府是不是會同中國企業一道採取這樣的訴訟舉動，到目前為止，我沒有掌握這方面情況。」據悉，北京時間10點左右，華為舉行外媒記者會，華為輪值董事長郭平宣布，公司已向美國聯邦法院提起訴訟，指控美國2019年國防授權法第889條款違反美國憲法。

華府日前宣稱，華為的科技產品對全世界的資安造成威脅，並在去年8月頒布的《國防授權法案》明確指出，禁止聯邦政府機構使用華為及其中興通訊的技術或產品。華為過去僅以否認反擊，現在其德州的總部正式對美國政府提起訴訟，CNN報導分析，這是華為目前對抗美國政府最具侵略性的一步。

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