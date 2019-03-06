影／中國國航客機緊急迫降　空姐狂吼「別拿東西！跑！」網讚翻：救命要緊

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記者朱世凱／綜合報導

中國國際航空一架從北京飛往洛杉磯的波音777客機，因為貨艙出現火災警報，因此緊急迫降在俄羅斯阿納德爾（Anadyr）機場。雖然經過檢查後證實是警報故障，不過空姐當時賣力疏散乘客的救命行為卻被網友讚翻，影片也在微博上瘋傳。

▼乘客運用充氣滑梯順利離開機艙，空姐也遞上毛毯讓客人保暖。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，此事發生在4日，國航一架編號為CA983的波音777客機從北京時間晚上9點起飛，當飛機飛到俄羅斯領空時突然出現貨艙的火警警報，機組人員立刻將飛機迫降在阿納德爾機場。影像顯示，事發時，仍有乘客趕忙收拾行李，空姐則不斷大喊「跑！別拿東西，跑！」

▼空姐賣力疏散乘客。（圖／翻攝自微博）

俄聯邦航空運輸署工作人員指出，機上共有188名乘客，按照機組人員的決定，所有乘客利用救生充氣滑梯安全撤離，他們被安置在機場候機樓國際航班區和貴賓休息室，沒有人受傷。中國國際航空5日在官方微博上表示，人機安全，全體旅客已在候機樓內休息。

經過檢查發現，飛機貨艙正常且無著火痕跡，初步判定飛機火警訊息故障。國航已調配飛機前往俄羅斯阿納德爾機場做好旅客後續運輸工作。有網友指出，當時飛機上的空少和空姐要大家不要拿東西趕緊撤離，他們則是最後一個離開飛機的。

▼部分乘客在危機時刻還忙著收拾行李。（圖／翻攝自微博）

據悉，撤離時間只用了1分多鐘，空姐還把毯子拿給乘客，甚至連自己的鞋也提供。多數人認為，「這就是人性善良的一面，也從事件中看見每個人對責任這兩個字的詮釋」。對於空服員大吼，網友直呼「真的很讚！」希望航空公司能嘉獎機組人員冷靜盡責的處理態度。部分網友則說，「那些還有心思拿行李的人好誇張，難道命不重要？」。