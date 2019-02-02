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女鬼緊跟1年！高雄哥急搬出凶宅…遭車猛撞　死前最後一句：祂找到我了

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車禍。（圖／達志影像／示意圖）

▲男大生發生車禍當下，看見「那女生」來找他了。示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／示意圖）

網搜小組／綜合報導

「我摔車時看到她了，她找來了。」一名男大生在大三時不小心搬進凶宅裡，還在廁所門簾後看見女生身影，事後才得知有女生曾在這屋子裡上吊自殺，雖然他後來搬出來了，但每天晚上都會夢見那女生，求助廟公也沒有用，最後遭遇車禍，在死掉前拉著學弟男友說出「驚人真相」。

該名學弟在PTT分享親身經歷說，學長是他的男友，因為家裡出了點事情，時間太趕就隨便找了一間租屋，約有飯店4人房大小，一個月包水包店也只要5000元，他也多想就住進去了。

租屋處裡床與化妝鏡緊連在一起，想說可能是房東留下來的，大剌剌的他也沒想太多，但住進半個月後，每天半夜都會聽到抽屜開開關關的聲音，隔天就會看見抽屜裡的梳子被放在桌上，而且這詭異現象越來越頻繁，讓他很擔憂。

由於學長出門前會關掉房間裡所有的燈，但一個禮拜出門5天上課，有4天回家時會發現廁所燈是打開的，雖然有1天回家是暗的，但當他踏進家門那瞬間，燈自己亮了起來，還看見女生的身影一秒閃躲在廁所門簾後，之後就消失不見。

樓梯,凶宅,驚悚,鬼屋,公寓,大樓（圖／取自免費圖庫pexels）

▲學長向鄰居打聽，才發現自己住進凶宅了。示意圖，與本文無關。（圖／取自pexels）

多種詭異現象讓他覺得很不妙，嚇得他趕緊向鄰居打聽，沒想到卻看見一名老人變臉勸說「快搬 ，會出事會出事」，留下一臉錯愕的他，他事後不死心在繼續追問，才得知曾經有女生在廁所裡上吊自殺。

學長氣得要退租，但房東堅持不退租金，甚至爆料說「我也不敢住進自己的房子裡」，讓他超傻眼，但緊急情況下也找不到其他房子，只好硬著頭皮繼續住， 情況卻越來越糟糕，晚上還會經常作惡夢，夢裡有一名穿著絲綢衣服的女生背對他一直梳頭髮，還會喃喃自語說「我這樣漂亮嗎？我這樣他會不會喜歡啊？」

當夢中女生轉過來看他時，他一定會夢醒，接著就會看見抽屜裡的梳子，自動擺在梳妝台桌上了；隨著靈異情況越來越嚴重，平常有健身的他，身體卻突然變得很差，感冒一次就會發燒一個禮拜，他嚇得跑去高雄很有名的廟裡拜拜，卻得知駭人真相。

拜拜,廟,姻緣,算命,流年,安太歲,許願,八字（圖／記者張一中攝）

▲學長有到廟裡求助，但廟公也沒有辦法處理，只能先拿平安符放進房中鎮壓。示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

廟公一看學長踏進來就說，「你後面有一個女生一直跟著你，你知道嗎？但她在外面進不來，很生氣地一直在瞪你，那女生是在廁所裡自殺的，而且你住進去打擾到她，她覺得被侵犯，所以很生氣。」

學長聽完嚇得求助辦法改善，卻看見廟公搖頭說「沒辦法，是你先打擾到人家的」，只能先求平安符回去，並放床頭櫃鎮，但真的有逐漸改善，比較少夢到或是在廁所看到女鬼了；半年租約到後，他也立刻搬了出去，但事情卻沒有跟著落幕。

▲旅館,房間,床。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO住在學長新租屋處後，變得他開始也做惡夢。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

原PO有時候會住進學長的新租屋裡，淺眠的他晚上會感覺到，床邊有人半夜會坐起來摸頭髮，他甚至會摸到「那人」絲綢的衣服，後來他也開始做惡夢，夢到有個女生「一直瞪我一直瞪我，但都不說話」，嚇得他拉著學長再度求助廟公。

但廟公再度遙遙頭說，「沒有辦法處理，那個女生真的很生氣」，接著支開學長與原PO說「你男朋友有危險，顧好他」，接下來他都跟在男友身旁，也順利過了一陣子；他再偷偷跑回去找廟公詢問「應該沒事了吧？」卻聽見對方只回4個字「時候未到」，讓他心都冷了一半，但在學長大四畢業前都是平安的。

▲▼女鬼緊跟1年！高雄哥急搬出凶宅…遭車猛撞（示意圖／記者陳致平攝）

▲學長過世後，原PO不敢把身上的護身符拿下。（示意圖／記者陳致平攝，與本文無關）

結果學長在學弟男友生日當天出了車禍，被緊急送到急診室搶救，全身是血躺在床上，看見學弟跑來探望後，他虛弱地道出真相說，「照顧好自己跟我爸媽，我會在天堂保護你們，但你要特別注意，因為我摔車時，看到她了，她找來了」，講完就被推進手術室，搶救不治身亡。

原PO至今都不敢把戴在身上的護身符拿下，事後有再跑去問廟公，卻只得到「自有安排」的答案；他透露，前一陣子我終於夢到學長了，他跟我說有他在，我很安全，也再次交代我要好好照顧他爸媽。」

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關鍵字：高雄,大學生,車禍,自殺,上吊,X檔案

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