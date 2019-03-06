超乖小黃死在田溝　農夫夢到觀音菩薩「身邊多兩隻狗」笑：牠回來了

▲原PO說，叔公每天早上5點起床準備務農時，小黃總是早就在門口搖著尾巴等待叔公出來。（圖／翻攝靈異公社）

記者陳俊宏／綜合報導

「小黃回來了」！一名農夫養了一隻非常乖的小黃狗，他某天右眼皮狂跳，隔天發現牠口吐白沫死在田溝，他夢見觀世音菩薩跟他說的話；之後一隻母狗生了5隻小狗，分送給鄰居時，唯獨只有一隻小黃沒被挑中，「這隻小黃的行為舉止跟過世的小黃一模一樣」。許多網友看了直呼感動，有人說，「狗狗在知道要死亡之前，會跑到家人找不到的地方等待死亡。」

這名農夫的晚輩日前在「靈異公社」臉書社團分享這個故事，他說，這隻小黃狗非常喜歡黏著叔公，叔公每天早上5點起床準備務農時，小黃總是早就在門口搖著尾巴等待叔公出來，並跟著叔公腳踏車後面到田裡做事。

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原PO表示，由於是鄉下地方，所以小黃沒有綁起來，平時也不會亂追人，連郵差都不會追，除非是遇到行跡可疑的人；叔公有天和往常一樣5點起床，可是右邊眼皮卻跳個不停，開門後卻沒見到小黃在門口，覺得應該跑去田裡了，可是到田裡後依舊沒見到小黃。

▼原PO指出，小黃狗非常黏叔公。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

當天中午、晚上，小黃依舊不見蹤影，叔公擔心到吃不下飯；隔天還沒5點，天微亮，叔公立刻打開大門，小黃還是沒有在門口搖著尾巴，「嬸婆告訴叔公：『應該是看到狗母跟狗母去了啦』。」

原PO指出，這天，叔公在田裡耕作到一半，村裡一位叔公的農友急忙跑來跟叔公說，「你家的狗死在春仔他家的田溝」；叔公立刻放下鋤頭，騎腳踏車往春仔家田溝查看，發現小黃口吐白沫、舌頭露出，他當下傷心到無法站立，被友人攙扶回家休息。

原PO說，叔公休息時，夢見家裡拜的觀音菩薩，菩薩身邊多了兩隻狗，一隻是小黃，另一隻還在等待著嗷嗷待哺，菩薩對叔公說，「你的狗任務已經結束，接下來這劫數要靠你自己渡過，此劫若過、苦盡甘來。」

觀音菩薩說完後，叔公就醒了，他就去佛堂給菩薩點香、擲筊，不僅都是笑筊，其中一支香還斷掉；有天，平常不戴安全帽的叔公，出門前看了門口的安全帽拿起來戴，照常騎腳踏車去田裡，一個恍神摔進水溝裡，手骨折打了石膏。

▼叔公看到唯一沒被挑中的小黃笑說，「小黃回來了」。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

叔公後來說那天不知那根筋不對，戴了安全帽，還好有安全帽，他的手打了石膏後，還是有事沒事就往田裡巡視；有天巡到芭樂園後面，發現一隻母狗身邊有5隻剛出生的小狗。

原PO表示，叔公趕緊叫嬸婆把狗狗們都帶回去，後來把這些小狗分別送給鄰居飼養，唯獨一隻小黃狗沒被挑中，「而叔公笑說：『小黃回來了』。後來聽叔公說：『這隻小黃的行為舉止跟過世的小黃一模一樣』。」

對此，有網友說，「聽說過狗狗在知道要死亡之前，會跑到家人找不到的地方等待死亡」；其他人紛紛認同說，「狗狗真的要死之前會躲起來哦」、「是喔！小時候養的老狗，終老的時候會離家找地方往生，好幾隻都是如此」、「老一輩的說！好狗不會死在家裡！我以前那隻狗也是，一直跑出去一直抓回來還是死在外面。」

其他人感動留言，「人類會把孩子生回來，狗狗也會」、「你叔公是不是種洋蔥」、「為了與你相遇」、「小黃一定跟你叔公有約定過，就是要來保護叔公的」。