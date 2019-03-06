搬「女主人」大體電梯突卡住…夫說完3句話變正常　接體員：永遠記得那天

▲原PO表示，當時電梯像停電一樣，開關門等所有按鍵按了都沒反應。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

網搜小組／綜合報導

一名曾擔專職接體員的網友分享他的親身經歷，「雖然我還是沒有看到鬼，但是這種巧合，不禁令人懷疑是否真的有另一個空間的存在？」一名法師則說，有遇過亡者叫他交代家屬去找「手尾」，過了兩天，「家屬打電話來說找好久找不到，結果還真的在我說的地方。」

原PO今天（6日）在「靈異公社」臉書社團說，「雖然我小時候很怕鬼，但是一直以來都不曾看過，所以久而久之，就不信這世上有鬼了。」他回憶，永遠記得有一天到了現場，亡者是這個家的女主人，「當我們在打包大體時，他的先生傷心地說 ，『太太生前很愛很愛這個家』。」

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「我們不以為意，處理好，將大體搬運至電梯內準備下樓」，原PO指出，這候電梯像停電一樣，開關門等所有按鍵按了都沒反應，「我們請先生到客廳對著太太倒臥的沙發說，『家裡地方真的不方便，現在要將妳的大體移至市立殯儀館，請妳要跟著我們到那邊聽經聞法』。」

▼原PO說，當亡者夫剛說完跨出客廳，電梯馬上恢復正常。（圖／示意照／記者謝盛帆攝）

原PO表示，亡者的先生剛說完跨出客廳，電梯馬上恢復正常，「雖然我還是沒有看到鬼，但是這種巧合，不禁令人懷疑是否真的有另一個空間的存在？」

對此，網友留言，「先為你的工作收下我45度的鞠躬」、「另一半也是殯葬業，他從事6年也從未夢見或者看見！只不過會發生很多奇妙難以解釋的事情～～為你們偉大的職業深深鞠攻」、「偉大的職業」。

一名同業則說，「我也是做葬儀的，我是法師，也有遇過亡者來跟我說，要我交代家屬去找他的手尾，然後放在哪裡哪裡。結果過兩天，家屬打電話來說找好久找不到，結果還真的在我說的地方。」