影／普渡三公起乩！黑面男神「秒殺高粱」出巡全程不眨眼　信徒：檀香直接抹臉

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屏東九如鄉的東寧清水祖師宮，供奉著俗稱「大士爺」的普渡三公，而這尊三公爺的乩身，起乩時總會先灌上一大瓶高梁酒；更猛的是，整個出巡下來「全程不眨眼」。許多信徒都曾親眼見證過，除了透露不少神蹟，也表示「對我們信眾像朋友、長輩一樣關愛。」

▲降駕後，乩身眼睛連眨都不會眨。（圖／翻攝自東寧清水祖師宮粉專）

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普渡三在佛教中稱為「面然大士」，亦所謂的青面獠牙人，「面然」即是臉長得很難看，或被燒得焦黑的意思；而這位神祇的由來說法有二，其一是觀音菩薩的化身，另一個是祂原本為諸鬼首領，後來受到觀音大士教化，進而皈依門下，成為護持中元普渡事項的神明。

▲普渡三公喜歡喝酒。（圖／翻攝自靈異公社）

一名網友前天發文讚嘆，「屏東縣九如，普渡三公，這尊三公爺，喝高梁58秒殺的，降駕下來眼都不眨一眼，很神奇。」另外，許多地方在中元節祭拜亡靈前，都會先祭拜大士爺，信眾認為，農曆七月，所有在陽世的亡靈都歸祂管。

關於大士爺的神蹟，不少信眾都曾親眼見識過，表示「我看過一次，真的很厲害，從來不眨眼的，喝高粱一瓶不用1分鐘，我看人家拿高梁給祂喝，還會笑」、「我認為他真的很厲害的，檀香還有火直接抹臉不會燙到，眼睛睜很大不會累，我光把眼睛睜大不到1分鐘就累了」、「喝高粱像喝水一樣，還有鳳梨直接咬，完全不用削皮」。

值得一提的是，乩身「黑面男神」在出巡時，總是全身特殊裝扮，並將檀香燒黑後抹臉，整張臉烏漆嘛黑，加上瞪大的一雙眼，就曾把小朋友嚇哭；不過，黑面男神私下個性其實相當活潑，本業是務農種茄子的大叔。

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▼黑面男神私下相當活潑。（圖／翻攝自東寧清水祖師宮粉專）