有女人聲音！疑心女求視訊...男友躺床眼神狂飄　劇情神轉她崩潰

▲女網友聽到男友房間有女人的聲音，腦中滿滿小劇場。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

男友旁邊有女人翻身的聲音！一位女網友日前懷疑男友的床上有別人，便要求要視訊，沒想到男友的眼神怪異、不斷往旁邊飄移，讓她好崩潰又不敢問；不過下秒劇情卻神反轉，網友也都跟著緊張、滿身冷汗，另外也有人擺錯重點，表示男友很值得嫁。

一位女網友在Dcard上發文，她表示前天晚上和男友講電話的時候，隱約聽到一個女人的聲音，「就是睡覺翻身的『嗯～』的聲音」，心存懷疑的她便要求要視訊，男友也欣然接受，讓她又想說是不是自己想太多。

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原po表示，一開始視訊時都沒什麼異狀，但後來好像發現男友眼神不斷往旁邊飄，讓她越來越不安，但是又不敢問，「接著聽到旁邊有手機震動的聲音！大家知道如果是正在聊天的手機震動，跟旁邊有其他手機震動是不一樣的聲音吧！」手機震動讓她當場僵住，沒想到接下來的劇情更令她崩潰！

▲女網友幾乎肯定自己被劈腿了，卻又不敢開口問清楚。（圖／翻攝自pixabay）

她表示，男友接著問旁邊的人說「妳要回去囉？」那女人則簡單應答了一聲，她才終於忍不住逼問「你旁邊睡誰啦嗚嗚嗚...。」這時男友卻一陣爆笑表示「我媽啦！」男友媽媽也說了一句「是我啦哈哈哈！」原po傻傻以為自己正在被劈腿，讓大家笑成一團。

原po表示，由於男友媽媽習慣身邊有人陪她睡，男友爸又剛好出門應酬不在家，所以媽媽才跑去男友房間睡，對方也沒有站在她的立場多想。另外，因為男友家有六層樓，不方便用喊的，那聲手機震動就是因為爸爸回家所傳來的。

貼文一出，網友笑翻表示「好可愛，真的會有無數小劇場」、「可惡，我原本還跟你一起緊張了」、「男友應該是故意要整你的啦」、「其實他們故意讓妳以為那是她媽媽...」。不過也有網友狂歪樓，表示「六層樓才是重點」，「隱形富豪欸，可以嫁了」、「我家五層可以嗎」、「六層樓的房子在中南部其實很正常」。

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