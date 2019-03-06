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台南知名百貨「鬼抽樓」！她搭手扶梯「下了2次5F」…網曝：那邊以前是刑場

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上升手扶梯。（圖／翻攝自CC0圖庫）

▲女網友搭百貨公司手扶梯發生「跳樓」事件。示意圖非本文當是地（圖／翻攝自CC0圖庫）

記者葉國吏／綜合報導

一位台南女網友分享百貨公司遇到無法解釋的事情，她透露在人少的時候去逛台南某知名百貨公司，搭乘手扶梯時發生「跳樓」事件，她發文分享後有人透露該地以前是刑場，讓許多人覺得毛毛的。

女網友在臉書私密社團《靈異公社》發文透露，她與好友在某天下午人潮少的時候去逛百貨公司，她從B1搭手扶梯上樓，本來應該會依序經過BF->1F->2F->3F->4F->5F->6F，但當她們抵達3F時，卻看到應該在5F的櫃位。

▲▼女網友分享在台南百貨公司遇到的不可解釋事件。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）

▲女網友分享在台南百貨公司遇到的無法解釋事件。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社，下同）

女網友這時還沒發現問題出在哪，繼續逛著。在她們以為的「3F」逛完要上樓時，卻看到樓上竟然就是6F的餐廳區，這時心中開始產生疑問。

女網友的好友可能也發現問題，提出要去隔壁棟逛，於是搭手扶梯下樓。她們抵達1F時，女網友說了心中疑慮「你不覺得我們上去很快，怎麼下樓感覺搭很多層樓？」好友則說「其實也有這樣覺得，剛剛才想說為什麼下來有些樓層都沒看過，好像跳掉了很多...」2人才說完，突然一起頭暈、頭痛想吐，2人嚇到趕緊離開。

▲▼女網友分享在台南百貨公司遇到的不可解釋事件。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）

▲▼女網友分享在台南百貨公司遇到的不可解釋事件。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）

等到離開該區後，2人開始回想剛剛搭手扶梯的情形，仔細討論後發現她們竟然「下了2次5F」。女網友透露，她的好友有塊加持過的玉，「如果熱熱的表示剛剛幫你擋了一些東西」，而女網友一摸「有發熱而且燙燙的」。

女網友分享這起事件後吸引許多社友卡位等後續，還有社友留言說「這間有鬼很正常」、「為太陰所以才用百貨公司跟飯店聚人氣的」、「那邊聽說是以前刑場的位置」、「這間確實很陰，但我覺得你們是迷路」。

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關鍵字：靈異公社

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