介惠基金會《偏鄉守護計畫》　力挺偏鄉媽媽勇敢向前衝

▲ 介惠基金會「偏鄉媽媽守護計畫」，力挺偏鄉媽媽勇敢向前衝。（圖／介惠基金會提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

婦女節即將到來，現代職業婦女無論已婚或單親，工作、家庭兩頭燒的狀況實非罕見，但對於居住偏鄉的婦女而言，要找到一個可以兼顧養家和照顧子女的工作，更是不容易。服務偏鄉30年的介惠基金會，支持「偏鄉媽媽守護計畫」，讓更多偏鄉媽媽，可以成為偏鄉在地的守護力量。

服務偏鄉30年的介惠基金會，藉由長期與偏鄉婦女接觸的經驗，深入瞭解偏鄉婦女「找工作、大不易」的困境，而要能工作、家庭兼顧更是難上加難，透過長期培力偏鄉婦女，讓偏鄉媽媽能夠從事居家照顧服務，不僅穩定家庭經濟，肯定自我價值，更成為社區照顧與發展的力量。

面對偏鄉資源稀少、服務距離遙遠、婦女自信心不足、政府業務應對繁雜等問題，要在偏鄉提供服務的成本遠高於都會區，讓介惠基金會運作非常辛苦，偏鄉家庭的未來也充滿不確定性。

介惠基金會執行長施欣錦表示，為了穩定支持偏鄉媽媽們的就業與家庭，介惠自2019年起推動「偏鄉媽媽守護計畫」，透過就業發展、招募訓練、家庭支持、培力增能，幫助偏鄉媽媽穩定家庭經濟、照顧家人、提升信心、激發潛能，未來不只具備改善自己與家庭的能力，更有機會成為社區照顧發展的動力。

透過介惠基金會「偏鄉媽媽守護計畫」，支持偏鄉媽媽的穩定就業，讓她們堅定的展開雙臂，守護孩子、家人和社區。

介惠社會福利慈善基金會：https://reurl.cc/GKl2A

介惠基金會官網：www.jhf.org.tw

偏鄉媽媽守護計畫：https://reurl.cc/QZ65M