拖板車酒駕竟倒車撞警險死　挨轟4槍躲水溝網嗆：垃圾啦去X啊！

記者李忠憲／台中報導

王姓拖板車司機酒駕遭警方發現，竟駕車逃逸，不顧員警及路人安危，還倒車衝撞員警險沒命。最後還當起小孬孬，躲在水溝內不敢出來面對。王男酒測高達0.37，會衝撞竟說是因為被警察攔車，惡劣至極，警詢後依殺人未遂、公共危險等罪嫌送辦。

▲▼拖板車司機因酒駕躲避警察追緝，竟急煞加倒車企圖輾過警用機車，警察反應快立刻跳車逃生，向拖板車輪胎開槍 。（圖／記者李忠憲翻攝）

台中市警局交通大隊第二中隊員警劉炳東、莊棟樑3月5日下午在潭子區環中東路、潭興路巷口巡邏時發現一輛拖板車紅燈違規迴轉。劉員立刻騎機車上前追趕，卻遭對他假裝配合停車，但竟倒車衝撞警察。

▲▼拖板車司機酒駕，竟倒車衝撞員警，警察立刻開槍反擊。（圖／記者李忠憲翻攝）

劉員機車倒地，人還差點遭車輾過，雖立刻拔槍朝左後輪開4槍，但該車仍加速逃逸。「需要幫忙嗎？」後方熱心賴姓民眾見狀，立刻當起電影「終極殺陣」的計程車司機，載劉員上前追車，最後追到仁愛路一段111巷內的空地前方田地。

56歲拖板車王姓駕駛當下下車逃跑，引發警匪追逐，王男還試圖跳越灌溉溝渠未果，與員警發生扭打，所幸當場將他制伏，而員警因遭撞車及扭打，右膝有擦傷，王男則左膝擦傷及右膝擦傷及撕裂傷，送醫治療後無大礙。

▲拖板車司機躲在水溝內，仍遭查獲。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方發現王男身上有濃濃酒味，自己還坦承「飲燒酒啦！」，酒測發現達0.37，他還胡言亂語說，「倒車是因為被員警攔車啊！」、「免銬啦！」。

警方表示，王男酒駕闖紅燈不服員警稽查在先，再故意衝撞員警後逃逸，全程蛇行狂飆枉顧路人生命財產安全，且犯後毫無悔意，全案除依公共危險、妨害公務、殺人未遂、毀損等罪嫌移送偵辦外，並依道路交通管理處罰條例第35條1項1款酒後駕車、第43條1項1款危險駕車、第53條1項闖紅燈等製單舉發。

網友看了影片紛紛大罵王男，真的是垃圾、垃圾啦去死啊、除了垃圾我想不到別的形容詞了！

台中市交通大隊表示，防制酒駕人人有責，更何況是駕駛聯結車的職業駕駛人，本案王姓司機做了最壞示範，臺中市對酒駕零容忍，本局將更嚴格取締酒駕，呼籲民眾勿以身試法，應確實遵守「酒後不開車」規定。