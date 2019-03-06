控韓國瑜一年喝300天！王浩宇爆「消息來源」：百分百可信

▲高雄市長韓國瑜遭綠黨桃園市議員王浩宇爆料，任職北農期間一年有300天都在喝酒。（圖／記者洪正達攝）

記者戴若涵／台北報導

高雄市長韓國瑜上任以來紛擾不斷，日前又遭綠黨桃園市議員王浩宇在政論節目及臉書上爆料，韓國瑜過去在北農時期幾乎天天喝酒，並表示請北農公布韓國瑜在一郎餐廳用餐及酒水的相關發票，就知道他說的是不是事實了。王浩宇6日受訪時更透露，消息來源百分之百可信，並呼籲北農公布相關酒水明細。

王浩宇5日連發6文，矛頭都指向韓國瑜，更在其中一篇文中指控韓國瑜在台北農產運銷公司任職總經理時，幾乎天天喝酒，365天中有300天都在喝，中午通常在北農的餐廳與農會總幹事等人交際，每天中午還沒到就可以看到酒醉的韓國瑜，龜息到下午3、4點起床才開始辦公。這一番爆料也引發熱議，不少網友紛紛在他臉書上質疑真實性，並要他提出實質的證據。

對此，王浩宇接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，自己雖不認識北農時期的韓國瑜，但身邊有朋友時常與韓國瑜應酬，每場聚餐韓國瑜皆會喝酒，可見韓國瑜是以喝酒的方式來交朋友，「只是喝多喝少的問題，我也沒有說他每天都醉酒」。他提到，日前聚餐時得知此消息，上節目爆料前還特地打電話確認，才在節目中侃侃而談。

▲綠黨桃園市議員王浩宇爆消息來源。（圖／臉書我是中壢人提供）

面對記者追問消息來源，王浩宇表示無法透露該消息來源確切身分，僅表示對方為北農高層，「消息來源百分之百可信，相信韓國瑜也不可否認」，他認為，現在檢方應該調查的是這些酒是否用公費買，一年花了多少錢，並稱待會將聯繫台北市議員王世堅，透過他讓北農盡速公布韓國瑜在一郎餐廳用餐及酒水的明細。

除此之外，針對不少網友湧入他的個人臉書洗版，批評他靠韓國瑜蹭熱度，他則淡定回應，自己除了桃園市議員的身分外，更是政治評論家，有時候上節目題目也不是他設定的；對於湧入臉書謾罵他的網友們，他則認為是「網軍」，並表示，不少台灣人被對岸網軍帶著走，甚至是盲從，且從對岸媒體可觀察出，「中共利用韓國瑜來造神，不知道韓國瑜是否認同這個角色」，他認為這對台灣的民主來說，具有非常大的殺傷力。