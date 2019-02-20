「教育政策替家境好的孩子訂」　李家同憂：決定者完全不懂弱勢

▲李家同指出，希望以後教育政策可以聽弱勢孩子的聲音。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者崔至雲／台北報導

教育不斷改革，清大榮譽教授李家同今（20日）提出他對教育改變的的憂心，他在臉書以「希望以後教育政策可以聽弱勢孩子的聲音」為題發表文章指出，他相信教育界絕對不會有要傷害弱勢孩子的想法，甚是還會想辦法幫助弱勢孩子，可是許多教育政策的結果卻是適得其反。

李家同在臉書上舉例，「廢止聯招，改成甄試入學」，甄試是要口試的，口試要花費很多車資、住宿等等的錢，對於弱勢孩子，這真不可能，有些孩子因此只好放棄，而且甄試要送備審資料，有錢的孩子可以找專門的人替他準備這些資料，弱勢的孩子只好自己找一架電腦打字，而且內容多半乏善可陳，「凡此種種，都使得弱勢孩子受到傷害」。

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李家同更說「令我感到非常不安的是，以後大學入學要看學生的P，我有好一陣子不懂P是什麼，後來搞懂了，P是portfolio，所謂portfolio，乃是卷宗也」，也就是說，以後任何一位學生的學習過程都要記錄在學習歷程的檔案內，將來大學會很重視學生的學習歷程，比方說，你在高中做過某某實驗，這就會記錄到你的學習歷程中，大學因此會對你另眼相看。

▲李家同直言，「從入學要參考P這件事看來，決定教育政策的人是完全不了解弱勢孩子的」。（圖／記者季相儒攝）

「可是，對弱勢孩子來說，這絕對不是雪中送炭，而是雪上加霜」李家同說，如果孩子的父母學歷很高，就很會幫孩子做些花俏的事情，比方說，孩子的爸爸是中研院生命科學的研究員，學習歷程中就會有一個實驗是有關細胞的，如果孩子的爸爸會寫程式，這個孩子當然也就在學習歷程中列出他所會寫的程式。

「偏鄉的孩子怎麼辦?」李家同擔憂指出，「我知道有些偏鄉孩子不懂何謂『工業用電』，也不懂何謂『股市崩盤』， 『債券』根本聽都沒聽過，在過去，他們就靠上課的時候很努力地聽，下課以後做很多習題，因此在考試的時候還不至於考得太差。現在大家要比學習歷程，這批孩子注定會吃虧的。因為他們根本不可能做什麼偉大的研究，對他們來講，學校的功課已經很難了」。

「很多政策應該要經過討論的，我不知道這個學習歷程的想法是怎麼來的，可是最後的結果是替家境好的孩子量身訂做。這究竟是怎麼一回事？相信也不會有人出面解釋的」。

李家同直言，所有的問題都出於教育政策由台北的教授們決定的，他們根本不知道鄉下孩子是怎麼回事，他們熟讀西方教育學者的一套理論，然後就將這些理論硬生生地加到台灣國家的教育制度上。「弱勢孩子們的家長永遠在狀況外，偏鄉的老師們也是弱勢團體的一份子，他們多半只能聽台北來的教授訓話，悲哀也」。不知道哪一天，有權決定教育政策的人可以知道弱勢孩子的情形，「不過，從入學要參考P這件事看來，決定教育政策的人是完全不了解弱勢孩子的」。