爆乳妹勾男客猛搖99下！台中夜店又辦「美尻派對」　21歲熱褲妹被帶回

▲台中警方對夜店擴大臨檢。（圖／組合圖／翻攝自臉書、記者李忠憲翻攝）

地方中心／台中報導

台中一間知名夜店2018年才因表演尺度太大被警方盯上，之後又因為舉辦活動，露骨廣告詞「解放你全身最硬的地方」遭判拘役，但這間夜店根本罰不怕，又主打「全台最強美尻舞團」攬客，因此再次被警方盯上，6日凌晨派出46名警力前往臨檢，而當場還查獲一名被列為失蹤人口的21歲女子。

這間知名夜店以敢玩著名，先前就因鹹濕影片流出引起熱議，影片中一名只穿馬甲的20歲長髮爆乳女舞者坐在一名男子腿上，引導男客用手狂揉雙峰99下，對方下半身也配合抖動，而當時主持人還在一旁大喊：「抖手、抖你的手，小隻馬會旋轉！」，現場氣氛嗨爆，但卻也因此被警方盯上，而女舞者、主持人、活動企劃人事後也都分別被判刑。

▲警方到知名夜店臨檢。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

此外，這間夜店27日又再度鬧上媒體版面，當時10多名酒客先在夜店內2樓起口角打架，夜店安管人員上前制止，反而跟酒客爆發第2波肢體衝突，混亂中有人拿起酒瓶砸人、持棍棒砸毀酒客車輛，更拿起滅火器噴灑，現場一片混亂。根據警方調查，本案起源是一名陳姓客人日前先與夜店外小販糾紛後存有心結，因此攜帶鋁棒進入夜店，結果入場後又與其他酒客發生衝突；夜店安管人員潘、許、宋、樊、林等5名男子為了控制場面，與陳男等人爆發2次肢體衝突，造成現場多人受傷，最後相關涉案人等依傷害、毀損罪、公然聚眾施強暴脅迫罪移送偵辦。

為了防範上述事件再度發生，警方派出46名警力於6日凌晨到場大規模臨檢，而該夜店在經歷過諸多風波後，依舊人氣不減，只見夜店內外仍是聚集了不少男客與熱褲辣妹，而警方也當場查獲一名21歲被列為失蹤人口的女子，因此趕緊將她先帶回派出所，並通知家屬帶回。此外，警方表示，對於暴力鬥毆事件，一定會嚴辦到底，對於這類場所一定會不定時臨檢，威力掃蕩，絕對不容許挑戰公權力。

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