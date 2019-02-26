這群醫界人士為了他們　在假日搭車200公里義診

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

東區慈濟人醫會日前利用2天假日前往台東縣金峰鄉賓茂村活動中心、賓茂國小舉辦義診，為鄰近太麻里鄉、金峰鄉的民眾提供內科、骨科、牙科、眼科、中醫科服務，並做衛生教育、用藥安全宣導，2天義診為近1百人次民眾提供醫療服務。

台東縣倚山傍海、氣候宜人，然而部分鄉鎮因醫療資源不足，許多民眾往往等到病痛無法忍才到市區就醫。日前由東區慈濟人醫會窗口─花蓮慈濟醫院許文林副院長帶隊，一群醫療專業人員包含醫師、護理師、藥劑師、牙醫助理等，利用2天假日前往台東縣金峰鄉賓茂村，為鄰近的太麻里鄉、金峰鄉民眾提供義診服務，慈濟志工也在現場義剪。

花蓮慈濟醫院許文林副院長表示，整個東部地區幅員廣，東區慈濟人醫會每個月排1至2次義診，為宜蘭縣、花蓮縣、台東縣醫療資源少的地方民眾服務，這些地方比較缺乏的是眼科、牙科、中醫科等科別。

請繼續往下閱讀...

當地民眾多因務農、從事搬重物等勞務工作而關節疼痛、脊椎不適，許多民眾表示，因為要到市區求診距離遠，大多痛到不行才就診，當民眾得知慈濟人醫會有提供骨科、中醫科義診，口耳相傳前來。骨科葉光庭醫師表示，從病徵上發現許多民眾真的很會忍，一定是痛到不行才前來。

中醫科邱少君醫師除了細心為病人把脈、去除筋骨痠痛，也教導年長者如何在家做復健運動，遇到需要以原住民語溝通的年長者，由當地慈濟志工協助翻譯，耐心提醒一個動作做幾下。





前來就診的民眾多以高血壓等慢性病居多，或是獨居長者沒有人提醒按時服藥。家醫科陳英佑醫師除了提醒務必遵從醫囑用藥控制，也針對民眾生活方式、飲食習慣進行衛教、宣導。一位年長者收縮壓高達170mmHg，一旁的鄰居向陳醫師表示：「他都吃太鹹！」陳醫師趕緊提醒年長者鹽分不能攝取過多。

大部分人最害怕的牙科，在2月23日賓茂活動中心裡，竟然有一群小朋友排排坐等著看牙。不過，剛開始有小孩以為「來看牙就是要拔牙」而心生畏懼。6歲的蔡小弟弟一聽到要看牙立刻大哭，旁邊的弟弟也跟著哭，牙科李彝邦醫師耐心安撫，蔡小弟弟於是鼓起勇氣坐上檢查台讓醫師檢查，李醫師很快地塗氟後，蔡小弟弟開心地露出牙齒跟醫師合照。





慈濟基金會表示，東區慈濟人醫會長年結合慈濟志工舉辦義診服務，走進醫療資源不足的無醫村或部落，以及行動不便者的家裡，這群有愛心、願回饋社會的醫界人士，開啟另一個管道貢獻所長。