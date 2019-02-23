台南淘汰二行程機車　今年擴大補助偏鄉低收戶

▲台南市環保局在民治市政中心舉行「淘汰二行程機車換新低收偏鄉擴大補助換車GO」記者會，市長黃偉哲希望藉此提高車主汰換意願，共同維護台南空氣品質。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府補助民眾淘汰二行機車換購新車7年有成，迄今己淘汰35萬餘輛二行程機車，全市二行程機車由43萬輛剩下9萬餘輛，市府2月23日舉成果發表，市長黃偉哲說，市府打鐵趁熱，今年針對中低收入戶及南化區、龍崎區、左鎮區及楠西區四偏鄉居民，加碼提高補助金，加速淘汰所剩的二行程機車。

黃偉哲市長表示，改善空氣污染是市府首要重點工作，環保局推出讓市民有感的政策，7年淘汰35萬餘輛二行程機車，有效改善空氣品質，全體市民直接受惠。因此今年市府再編列1.17億元補助經費，投入改善機車排放空污補助3項新增利多政策，首次新增換購6期燃油機車的補助項目，提供更多元換購選擇進一步改善空污。

黃偉哲邀集各大車廠代表出席「台南市豬年送暖，淘汰二行程機車換新，低收偏鄉擴大補助換車GO」活動記者會，共同宣告啟動今年的補助方案。黃偉哲感謝業者除了一般購車優惠外，也響應加惠本市偏鄉及中低收入戶的優惠措施，包含中華電動二輪車、冠美科技、光陽、山葉及三陽都有再優惠方案，希望還有車商加入提供優惠。加速淘汰中低收入戶及偏鄉的二行程機車。

環保局長林淵淙說，今年是淘汰二行程機車補助最後1年。二行程機車因燃燒不完全產生青白煙，排放的碳氫化合物是四行程機車的20倍，一氧化碳約為2倍，是空氣污染主因之一。新補助方案針對中低收戶汰舊換購電動機車最高可補助3萬元；換購六期燃油機車可補助5500百元。四個偏遠地區汰舊換購電動機車最高可補助2萬7千元；換購六期燃油機車可補助3500元。一般民眾汰舊換購電動機車最高也有2萬5千元補助；換購六期燃油機車補助2500元。相關訊息可上台南市環保局二行程機車汰舊及新購低污染車輛補助資訊網（http://epb3.tainan.gov.tw/air/tneb/）查詢。