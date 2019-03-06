快訊／告三立、陳斐娟求償5百萬　陳佩琪一審敗訴

▲陳佩琪控告《54新觀點》汙衊她和柯文哲的財產來源不明。（圖為資料照／記者楊佩琪攝）

記者劉昌松／台北報導



台北市長柯文哲妻子陳佩琪，不滿三立電視台政論節目《54新觀點》在節目中潑她們「糞水」，指她們夫妻名下2000萬元財產來源不明，使他們夫妻名譽受損，憤而提告向三立、主持人陳斐娟、來賓律師曾勁元求償500萬元並登報道歉；被告方面則強調是根據監察院資料討論可受公評之事。台北地院6日宣判，陳佩琪敗訴，全案可上訴。

《54新觀點》在2018年5月25日的節目中，討論柯文哲2015年3月向監察院申報的財產內容疑申報不實，他和妻子名下的2000萬元財產來源不明，陳佩琪限期要求道歉不成，委託律師提告，並親自出庭強調，她和柯都是醫生，年收入大約750萬元到850萬元左右，「30年來手頭上有2000多萬元很不合理？」

▲陳斐娟主持節目被控侵害柯文哲夫妻名譽。（圖為資料照／翻攝自陳斐娟臉書）

陳佩琪當時在庭上哽咽說，事發時正值她父親過世2周年忌日，她不但擔心小孩以後可能被人家說「父母都去賺黑心錢養你們」，也不滿對方汙衊她們後，再用簡訊請她上節目自清，「潑了又黑又臭的糞水後，再叫我們自己提著清水，上節目自己洗乾淨」。

▲律師曾勁元上節目評論柯文哲的財產申報資料而被告。（圖為資料照／記者黃克翔攝）

被告的一方否認汙衊，主張當天節目是根據監察院資料，質疑柯文哲曾說選舉補助款2561萬元要全捐，如果柯說了多次的不同金額都有捐的話，資產應是負數，申報財產時應該不會名下還有2000萬元，而節目只是就可受公評的公共議題進行討論，沒有損害柯文哲跟陳佩琪的名譽。

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