記者丟直球「何時宣布選總統？」　韓國瑜愣回：你想太多了　

▲記者丟直球詢問何時宣布參選，讓韓國瑜當場愣了一下，表情逗趣 。（圖／記者賴君欣攝）

記者吳奕靖、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜前往台北要參加工商協進會活動，就在左營高鐵站接受記者訪問，而記者不但詢問了韓國瑜跟朱立倫之間關係，就在韓國瑜回答完畢後，記者當場丟直球詢問「什麼時候要宣布」，韓看著記者問「宣佈什麼」，記者回「你要不要選」，韓聽完笑了出來，「沒有啦！你想太多了。」

前新北市長朱立倫表示韓國瑜並不會是他的競爭對手，面對朱立倫的說法，韓國瑜進一步透過鏡頭解釋，「我們是老朋友了，也是好朋友，大家都有專注的目標，都在目標道路上往前衝刺」，韓國瑜也強調好朋友不要傷感情，互相祝福、互相幫忙，互相扶持就這個意思。

▲韓國瑜前往台北參加工商協進會活動，在高鐵站接受訪問 。（圖／記者賴君欣攝）

記者也問到7日王金平將要正式宣佈參選國民黨總統初選，韓國瑜表示當天市政行程滿檔，所以無法親自出席，但就在這個問題之後，記者乾脆丟直球問話「什麼時候要宣布」，韓國瑜似乎沒想到記者會問得如此直接，當場稍微愣了一下，看著記者問「宣佈什麼」，記者回答「你要不要選」，韓聽完笑了出來，給記者一句，「沒有啦！你想太多了。」

韓國瑜在搭車北上之前，還特別講說自己要去招商，希望能夠傳達善意，讓與會的企業工商大老們知道高雄有多棒，自己會掌握每次機會替高雄行銷宣傳，最後還反問記者，「你們沒有祝福我招商成功哇」，記者立馬回應「有」。

▲韓國瑜希望自己北上招商順利，並請記者要給予祝福。（圖／記者賴君欣攝）