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「人間有情．波麗士有愛」　府城交警送愛到偏鄉

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▲台南市交通警察大隊員警，集資購買民生物資，送愛到偏鄉學校。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市交通警察大隊員警，集資購買民生物資，送愛到偏鄉學校。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

高雄市茂林區多納國小因地處偏鄉，各項民生物資缺乏，家長均外出工作，無法提供小孩課後點心，台南市交通警察大隊員警，因緣際會得知，特集資購買民生物資，親自送達該校。

多納國小目前共有學生51名學生，含附設幼兒園24名，交通警察大隊第三中隊警員徐雙慶之眷屬王貞得知該校民生物資短缺，不捨學童餓肚子，因此常與徐員自發性購買物品前往探視，該中隊員警受其夫婦愛心感召，於2019年農曆年後，多位員警自發性共同參與購買白米、沙拉油、麵條、餅乾、罐頭、衛生紙等物資一批，由警員徐雙慶夫婦親自送達多納國小，該校師生對於員警愛心感謝之情，溢於言表。

第三中隊中隊長李正麟表示，社會上仍有許多需要被關懷的人隱藏在各角落，國小、幼兒園的學童是國家的未來，成長階段特別需要營養，才能長得茁壯健康，在得知徐員夫婦的善舉後，許多同仁紛紛表達參與意願，每人2、3百元，積沙成塔，送愛給偏鄉小孩，特別有意義。

交通警察大隊大隊長翁誌宏表示，「這種正面善行的風氣值得鼓勵」，將在大隊會議時公開表揚這些同仁，肯定他們在忙於執行各種交通疏導勤務之餘，也能發揮愛心，大大溫暖這些需要被關懷的學童的善舉。

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關鍵字：波麗士,府城,交警,送愛,偏鄉

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