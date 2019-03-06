楊秋興未「與韓同行」訪陸　喊話「不要看到韓國瑜就給小鞋」

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府兩岸工作小組副召集人楊秋興將不會陪同高雄市長韓國瑜前往這次的訪問大陸行程，他說，因為半年前已經排定要去地中海搭郵輪，也透露韓國瑜此次前往香港、澳門、深圳跟廈門主要會談內容，應該會包括有農特產品交易、招商，還有一個就是交通問題，也就是兩岸航班問題，也呼籲不要給韓國瑜穿小鞋。

▲高雄市政府兩岸工作小組副召集人楊秋興，出現在左營高鐵站 。（圖／記者吳奕靖攝）

楊秋興表示，在兩岸工作小組首次會議當中有談到，除了水果農特產的交易很重要以外，未來最重要的還是「人要進來」，所以兩岸航班的問題也將會是在此次出訪目的，因為現在班機會造成兩岸民眾往返都很不方便，這部分也卡到中央，這部分應該是海基會跟海協會兩方要來協商，可是兩會之間幾近停擺，地方政府能夠做得還是有限，而且也不能簽訂任何協議。

▲高雄市政府兩岸工作小組副召集人楊秋興也透露了韓國瑜出訪大陸的目的。（圖／記者吳奕靖攝）

楊秋興認為，韓國瑜出訪大陸也是好事一樁，而且強調地方政府也不會違反中央規定，所以呼籲中央應該要「放開心胸，不要看到韓國瑜就要穿個小鞋」，這樣應該不是好事。

▲高雄市政府兩岸工作小組副召集人楊秋興，出現在左營高鐵站 。（圖／記者吳奕靖攝）

