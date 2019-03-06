韓國瑜選總統沒正當性？沈富雄：國民黨小鼻子小眼睛

▲韓國瑜。（圖／記者賴軍欣攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜去年翻轉九合一大選，聲勢大漲，其2020民調支持度更是居高不下，不過他高雄市長上任未滿3個月就頻頻被拱選總統，被懷疑正當性不足。對此，民進黨前立委沈富雄6日質疑，「欠缺正當性」是假議題，認為藍營小鼻子小眼睛，「落選了，仍然是市長，當選了，總統由高雄市長出任，對高雄有何不好？」

沈富雄4日才在臉書替韓國瑜擬4點聲明，為其參選總統解套，今又列出10點解釋「欠缺參選正當性是假議題」，他痛批，有民調稱近60%受訪者認為韓國瑜選總統欠缺「正當性」，但哪一點不正當？幾時「參選公職」要附加「正當性」這一個條件？

韓國瑜若選2020，沈富雄表示，「落選了，仍然是市長，當選了，總統由高雄市長出任，對高雄有何不好？」並分析若初選結果是韓國瑜出線，表示選民不在乎正當性，如果沒有出線，「欠缺正當性」會被指為是原因之一，但已無關宏旨了。

沈富雄舉例，不少選區的議員最高得票者正蠢蠢欲動準備選立委，「為何沒人喊欠缺正當性？」國民黨台南市議員謝龍介就是一例，目前只聽說民進黨立委段宜康說他不正當。

而針對藍營及部份中間選民認為一旦提名韓國瑜，韓國瑜的支持度就會下降，這並非愛護韓國瑜之道，沈富雄則痛批，「這是見樹不見林，小鼻子小眼睛」。

最後，沈富雄解釋，韓國瑜之所以不選，與他提出的10項論點無關，因為「韓國瑜大概認為以第一手，親力親為治好高雄市，要比藉總統之位，間接嘉惠高雄有成就得多，也比較對得起高雄市民」，沈富雄也說，垂手可得的大位，韓國瑜硬生生地推出去，在兩岸近代史上，可能是第一人。