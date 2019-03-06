朱立倫會韓國瑜「老派宮廷政治」！他酸：對民意起不了作用

▲朱立倫南下高雄拜訪韓國瑜。（圖／翻攝朱立倫臉書）



政治中心／綜合報導



表態參選總統的國民黨新北市前市長朱立倫昨拜會高雄市長韓國瑜，對此，文化大學新聞系主任胡幼偉解讀，朱會韓目的是「確認」兼「勸退」，但批朱所謂「提醒式拜會」是老派宮廷政治的身段，對民意起不了作用。

胡幼偉6日在臉書發文說，不管朱立倫或立法院前院長王金平拜會行程，「你也勸不退我，我也勸不退你，那拜訪幹嘛？難道是去宣戰或踢館嗎？」他說，朱不用太焦慮，現在藍營朱的聲望坐二望一。「老韓不選，他最有希望為黨出戰；老韓要選，他若全力輔選，將來就是行政院長。」

胡幼偉認為，朱立倫跟王金平不懂，民意的時代，政客要識相，只能跟著民意走。「民意要你出來，你就得出來；民眾不要你出來，你不跟民意走而要硬弄，馬上會被民眾教訓！教訓到你乖為止。」

胡說，朱立倫這種「提醒式的拜會」，還是老派宮廷政治的身段，是清宮劇裡才會有的政治動作。現在民意味口不吃這一套，也厭煩這一套。現在流行的是韓國瑜這種，由小咖咖變成大英雄的人物。

胡幼偉斷言，不管朱立倫或王金平拜訪老韓，都對民意不會起任何作用。此外，朱立倫拉前總統馬英九馬打王金平，他也認為是老派宮廷政治，這只會喚醒馬王政爭、令人厭煩，外鬥外行、內鬥內行的負面觀感，不是有智慧的做法。