雲端最前線／太陽訪后羿 朱韓會面喬2020？

新聞節目中心／綜合報導

前新北市長朱立倫5日拜會高雄市長韓國瑜，閉門晤談近1小時，朱、韓首會引發各方關注，會後朱立倫表示，我跟韓市長是好朋友，過去、現在、未來都是，不管任何工作崗位、角色，一定相互支持鼓勵，「我做什麼，韓市長支持我，韓市長做什麼，我支持他」。而此次朱韓會被外界形容為太陽訪后羿，兩人肢體動作也被放大解讀，面對王金平跟朱立倫的「搶親」，韓國瑜目前沒有表態，只表示祝朱立倫心想事成。《雲端最前線》6日邀請立法委員趙天麟、台北市議員鍾小平、新北市議員葉元之、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討藍營2020總統初選的動向。

▲前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

前新北市長朱立倫5日和高雄市長韓國瑜見面，兩人皆未透露此次見面原因，但一碰面就先來個大擁抱，隨後進入市長室，閉門晤談。而會後朱立倫表示，我跟韓市長是好朋友，過去、現在、未來都是，不管任何工作崗位、角色，一定相互支持鼓勵，「我做什麼，韓市長支持我，韓市長做什麼，我支持他」。被問到包含韓市長選總統嗎？朱立倫依舊表示，「我剛剛講很清楚，韓市長做什麼我支持他，我做什麼，韓市長支持我」。此時，韓國瑜則接著回應，「我們專心拚高雄經濟，手心手背都是肉 ，他是多年好朋友，發自內心期待他心想事成，為中華民國貢獻」。

外界猜測朱立倫此行是為了尋求韓國瑜支持，對此，韓國瑜回應，非常歡迎朱立倫到高雄交換市政經驗、跟高雄發展，非常感謝，且跟他有幾十年交情，他來關心高雄，希望高雄越來越棒，未來他有什麼選擇方向，我一定全力以赴」。韓國瑜也說，「我覺得我跟朱市長幾十年交情，高雄是台灣的心臟，他把淡水輕軌的解決問題，也來跟我分享，那未來朱市長有什麼選擇方向，我都會全力以赴」。

▼前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

此外，韓國瑜的妻子李佳芬在1月出版的新書中提到「韓國瑜這個人不能激，你激他，他會跳出來跟你拚命！他不怕跟敵人作戰，真正傷他的人，是國民黨的同志。」對此，韓國瑜回應，「沒有啦，那都是過去、都是從政時候，自己年輕時從政也不成熟，他相信人的成長都是一點一滴」。而國民黨政策會前執行長蔡正元5日也在臉書表示，日前李佳芬說韓國瑜被民進黨立委段宜康鬥爭時，國民黨無人伸出援手，「要安慰雲林小同鄉李佳芬，國民黨的毛病不是一朝一夕，在馬英九時代更加嚴重，韓國瑜有責任去改變，改變國民黨就從你們夫妻開始」。《雲端最前線》6日邀請立法委員趙天麟、台北市議員鍾小平、新北市議員葉元之、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討藍營2020總統初選的動向。

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