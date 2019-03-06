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雲端最前線／太陽訪后羿 朱韓會面喬2020？

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新聞節目中心／綜合報導

前新北市長朱立倫5日拜會高雄市長韓國瑜，閉門晤談近1小時，朱、韓首會引發各方關注，會後朱立倫表示，我跟韓市長是好朋友，過去、現在、未來都是，不管任何工作崗位、角色，一定相互支持鼓勵，「我做什麼，韓市長支持我，韓市長做什麼，我支持他」。而此次朱韓會被外界形容為太陽訪后羿，兩人肢體動作也被放大解讀，面對王金平跟朱立倫的「搶親」，韓國瑜目前沒有表態，只表示祝朱立倫心想事成。《雲端最前線》6日邀請立法委員趙天麟、台北市議員鍾小平、新北市議員葉元之、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討藍營2020總統初選的動向。

▲▼ 韓國瑜　朱立倫　彼此支持 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

前新北市長朱立倫5日和高雄市長韓國瑜見面，兩人皆未透露此次見面原因，但一碰面就先來個大擁抱，隨後進入市長室，閉門晤談。而會後朱立倫表示，我跟韓市長是好朋友，過去、現在、未來都是，不管任何工作崗位、角色，一定相互支持鼓勵，「我做什麼，韓市長支持我，韓市長做什麼，我支持他」。被問到包含韓市長選總統嗎？朱立倫依舊表示，「我剛剛講很清楚，韓市長做什麼我支持他，我做什麼，韓市長支持我」。此時，韓國瑜則接著回應，「我們專心拚高雄經濟，手心手背都是肉 ，他是多年好朋友，發自內心期待他心想事成，為中華民國貢獻」。

外界猜測朱立倫此行是為了尋求韓國瑜支持，對此，韓國瑜回應，非常歡迎朱立倫到高雄交換市政經驗、跟高雄發展，非常感謝，且跟他有幾十年交情，他來關心高雄，希望高雄越來越棒，未來他有什麼選擇方向，我一定全力以赴」。韓國瑜也說，「我覺得我跟朱市長幾十年交情，高雄是台灣的心臟，他把淡水輕軌的解決問題，也來跟我分享，那未來朱市長有什麼選擇方向，我都會全力以赴」。

▼前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼ 韓國瑜　朱立倫　彼此支持 。（圖／記者吳奕靖攝）

此外，韓國瑜的妻子李佳芬在1月出版的新書中提到「韓國瑜這個人不能激，你激他，他會跳出來跟你拚命！他不怕跟敵人作戰，真正傷他的人，是國民黨的同志。」對此，韓國瑜回應，「沒有啦，那都是過去、都是從政時候，自己年輕時從政也不成熟，他相信人的成長都是一點一滴」。而國民黨政策會前執行長蔡正元5日也在臉書表示，日前李佳芬說韓國瑜被民進黨立委段宜康鬥爭時，國民黨無人伸出援手，「要安慰雲林小同鄉李佳芬，國民黨的毛病不是一朝一夕，在馬英九時代更加嚴重，韓國瑜有責任去改變，改變國民黨就從你們夫妻開始」。《雲端最前線》6日邀請立法委員趙天麟、台北市議員鍾小平、新北市議員葉元之、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討藍營2020總統初選的動向。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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關鍵字：雲端最前線,直播,ET直播,朱韓會,國民黨初選,2020,總統大選

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