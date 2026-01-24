　
社會焦點

無照女衝路邊「撞特斯拉毀賓士」3豪車瞬間毀了　無辜男慘破相

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市今（24）日凌晨，發生一起追撞車禍，王姓女子無照駕駛賓士車，參加喜宴後返回台中，途中疑似操作不當，車輛突然右轉，猛烈追撞停在超商前的特斯拉，另輛剛停進停車格的賓士也慘遭波及，車頭車尾受損，導致車內駕駛及副駕駛受傷送醫。詳細肇事原因尚待警方調查釐清。

▲彰化無照女駕駛賓士追撞特斯拉波及一輛剛停進超商的賓士車。（圖／警方提供）

▲彰化無照女駕駛賓士追撞特斯拉波及一輛剛停進超商的賓士車。（圖／警方提供）

警方初步調查，事故發生於凌晨0時52分左右，地點在彰化市中山路一段。27歲的王姓女駕駛當時開著一輛銀灰色賓士轎車，沿中山路一段由南往北行駛，車輛行經一定超商時，疑似因操作不當導致整輛車突然向右偏離，先猛烈撞擊一輛已熄火、停放在路旁的黑色特斯拉，隨後再波及到前方一輛剛停進停車格的賓士轎車。

▲彰化無照女駕駛賓士追撞特斯拉波及一輛剛停進超商的賓士車。（圖／警方提供）

▲彰化無照女駕駛賓士追撞特斯拉波及一輛剛停進超商的賓士車。（圖／警方提供）

這起撞擊力道不小，最無辜的是賓士車內的兩名約50歲男性。當時駕駛與副駕駛座友人均在車上，車輛才剛停好就遭追撞。警消獲報後迅速到場，駕駛傷勢較輕，眼角有約1公分撕裂傷；但副駕駛座的乘客因撞擊瞬間戴著眼鏡，鏡片破裂後割傷鼻樑，造成較大的撕裂傷。幸好兩人意識均清醒，經送往醫院治療無生命危險。

▲無照女駕駛賓士行駛在中山路突然大右轉。（圖／警方提供）

▲無照女駕駛賓士行駛在中山路突然大右轉。（圖／警方提供）

肇事的王女經酒測，其酒測值為0.00mg/L，並未飲酒。現場三輛高價名車均受損。王女駕駛的賓士車頭嚴重毀損；特斯拉後車尾毀損；而被波及的賓士則是前後車尾都受損，同樣無法移動。詳細的肇事原因及責任歸屬，仍待警方進一步調查釐清。

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

