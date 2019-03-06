吳敦義認了！「保留萬分之一的機會」參選2020總統　

▲吳敦義。（資料照／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

國民黨內總統初選機制定案「七三制」，黨主席吳敦義是否參選2020總統大選備受關注。吳敦義5日接受媒體專訪終於認了，「保留萬分之一的機會」參選2020總統，但也強調「成功不必在我」。

目前，國民黨內表態參選的人有前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、前立法院長王金平，而吳敦義是否參選一直受到矚目。吳敦義表示，黨內有很多優秀人才，若是其中有一位勝選機會很高，「那我為什麼要去參選呢」？媒體追問是否成功不必在我，吳敦義強調，這不是絕對，但是卻是通則，「光明磊落贏得勝選，就是唯一目標，為何一定要是我 」。

國民黨在2018九合一選舉大勝後，黨內太陽紛紛表態角逐2020總統大選，爭議多時的總統初選機制27日終於定案，國民黨中常會正式決議以「七三比」做為初選方式，也就是以7成民調、3成黨員投票決定2020的總統候選人。

根據中常會討論最新結果，最後依照原來的「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」，總統參選人由7成民調、3成黨員投票決定人選。根據規劃，國民黨會在4月初公告初選辦法，5月初登記，6月產生人選，7月送請全代會通過。

▲國民黨太陽。馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）