韓朱首會談1小時「手心手背都是肉」　朱立倫：韓做什麼我都支持

地方中心／高雄報導

新北市前市長朱立倫5日下午拜會高雄市長韓國瑜 ，閉門晤談近1小時，韓、朱首會引發各方關注究竟會擦出什麼火花。而剛剛會後朱立倫表示，我跟韓市長是好朋友，過去、現在、未來都是，不管任何工作崗位、角色，一定相互支持鼓勵，「我做什麼，韓市長支持我，韓市長做什麼，我支持他」。

▲韓國瑜朱立倫會面後接受媒體採訪。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

被問到包含韓市長選總統嗎？朱立倫依舊表示，「我剛剛講很清楚，韓市長做什麼我支持他，我做什麼，韓市長支持我」。此時，韓國瑜則接著回應，「我們專心拚高雄經濟，手心手背都是肉 ，他（朱立倫）是多年好朋友，發自內心期待他心想事成，為中華民國貢獻」。

外界猜測朱立倫此行是為了尋求韓國瑜支持，對此，韓國瑜回應，非常歡迎朱立倫到高雄交換市政經驗、跟高雄發展，非常感謝，且跟他有幾十年交情，他來關心高雄，希望高雄越來越棒，未來他有什麼選擇方向，我一定全力以赴」。

韓國瑜也說，「我覺得我跟朱市長幾十年交情，高雄是台灣的心臟，他把淡水輕軌的解決問題，也來跟我分享，那未來朱市長有什麼選擇方向，我都會全力以赴」。

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