凍雨＋暴雪齊發！美國「體感零下40度」入冬最猛風暴　數千航班停飛

▲美國芝加哥密西根湖岸邊於23日結冰。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

一場橫跨美國南部、中西部至東北部的強烈冬季風暴來襲，冰雨、降雪與極端低溫齊發，影響全美約半數人口。至少1億8200萬人處於冰雪警戒，超過2億1000萬人收到嚴寒警告。航空交通大亂，23日逾1000架次航班取消或延誤、24日再取消約2300架次。當局警告，結冰恐導致電線倒塌、水管凍裂，電力與供水系統面臨停擺風險。

根據《美聯社》，這場冬季風暴從美國德州開始發威，部分地區已出現凍雨與路面結冰情況。隨著氣溫下滑，道路濕滑，行車風險大增。美國國家氣象局指出，風暴將持續數日，並逐步向北、向東推進，預計從華盛頓一路延伸至紐約、波士頓等東北大城，降雪量恐達30公分，結冰災情可能對基礎設施造成嚴重衝擊。

中西部與南部多州已提前進入警戒狀態。芝加哥等城市宣布停課，避免學生在低溫與結冰環境中通行。路易斯安那州多場嘉年華遊行取消或延期。田納西州納許維爾的知名音樂節目「大奧普里」也決定在無觀眾情況下進行演出，多間教堂則將週日禮拜改為線上舉行。

航空運輸受到明顯衝擊。航班追蹤網站FlightAware統計，23日全美超過1000架次航班延誤或取消，其中超過一半集中在達拉斯地區；24日另有約2300架次航班遭取消。奧克拉荷馬州交通部已對道路灑布鹽水防止結冰，高速公路巡警取消休假待命，國民警衛隊也已啟動，以協助可能受困的駕駛。

▲美國伊利諾州冬季極端氣候。（圖／達志影像／美聯社）

極地冷空氣自加拿大南下，造成多地體感溫度驟降至攝氏零下40度。氣象專家警告，在如此低溫下，人體暴露在戶外僅10分鐘就可能出現凍傷，對學生、戶外工作者與無家可歸者構成高度風險。儘管天氣嚴寒，明尼蘇達州仍有數千人如期在市中心舉行示威活動。

公用事業單位高度戒備可能出現的大規模停電。專家指出，冰層可能使電線與樹枝增加數百磅重量，若伴隨強風，斷裂風險大增。官方資料顯示，從德州一路到維吉尼亞州的至少11個南方州，多數家庭仰賴電力取暖，一旦停電，民生衝擊恐迅速擴大。

聯邦政府已提前部署因應資源。聯邦緊急事務管理署表示，已在風暴預計行經地區配置700多萬份餐食、60萬條毛毯與300台發電機，並讓近30支搜救隊待命。美國總統川普則在社群媒體指出，聯邦政府正與各州及地方政府密切協調，並強調相關單位已做好全面應對準備。