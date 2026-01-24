　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

凍雨＋暴雪齊發！美國「體感零下40度」入冬最猛風暴　數千航班停飛

▲▼美國芝加哥密西根湖岸邊於23日結冰。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國芝加哥密西根湖岸邊於23日結冰。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

一場橫跨美國南部、中西部至東北部的強烈冬季風暴來襲，冰雨、降雪與極端低溫齊發，影響全美約半數人口。至少1億8200萬人處於冰雪警戒，超過2億1000萬人收到嚴寒警告。航空交通大亂，23日逾1000架次航班取消或延誤、24日再取消約2300架次。當局警告，結冰恐導致電線倒塌、水管凍裂，電力與供水系統面臨停擺風險。

根據《美聯社》，這場冬季風暴從美國德州開始發威，部分地區已出現凍雨與路面結冰情況。隨著氣溫下滑，道路濕滑，行車風險大增。美國國家氣象局指出，風暴將持續數日，並逐步向北、向東推進，預計從華盛頓一路延伸至紐約、波士頓等東北大城，降雪量恐達30公分，結冰災情可能對基礎設施造成嚴重衝擊。

中西部與南部多州已提前進入警戒狀態。芝加哥等城市宣布停課，避免學生在低溫與結冰環境中通行。路易斯安那州多場嘉年華遊行取消或延期。田納西州納許維爾的知名音樂節目「大奧普里」也決定在無觀眾情況下進行演出，多間教堂則將週日禮拜改為線上舉行。

航空運輸受到明顯衝擊。航班追蹤網站FlightAware統計，23日全美超過1000架次航班延誤或取消，其中超過一半集中在達拉斯地區；24日另有約2300架次航班遭取消。奧克拉荷馬州交通部已對道路灑布鹽水防止結冰，高速公路巡警取消休假待命，國民警衛隊也已啟動，以協助可能受困的駕駛。

▲▼美國伊利諾州冬季極端氣候。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國伊利諾州冬季極端氣候。（圖／達志影像／美聯社）

極地冷空氣自加拿大南下，造成多地體感溫度驟降至攝氏零下40度。氣象專家警告，在如此低溫下，人體暴露在戶外僅10分鐘就可能出現凍傷，對學生、戶外工作者與無家可歸者構成高度風險。儘管天氣嚴寒，明尼蘇達州仍有數千人如期在市中心舉行示威活動。

公用事業單位高度戒備可能出現的大規模停電。專家指出，冰層可能使電線與樹枝增加數百磅重量，若伴隨強風，斷裂風險大增。官方資料顯示，從德州一路到維吉尼亞州的至少11個南方州，多數家庭仰賴電力取暖，一旦停電，民生衝擊恐迅速擴大。

聯邦政府已提前部署因應資源。聯邦緊急事務管理署表示，已在風暴預計行經地區配置700多萬份餐食、60萬條毛毯與300台發電機，並讓近30支搜救隊待命。美國總統川普則在社群媒體指出，聯邦政府正與各州及地方政府密切協調，並強調相關單位已做好全面應對準備。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新畫面曝！三立採訪車衝進彰銀　民眾遭撞飛倒地
寒假首日桃機塞爆！多家航空劃位系統異常　旅客飆罵地勤
川普一張嘴得罪全歐洲！　哈利王子爆氣反擊
霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚嘆：他不是一般人
民眾黨6新兵2月上任　首位陸配立委李貞秀恐面臨「1年條款」
快訊／小琉球女潛水失聯　全力搜索中
快訊／4縣市大雨特報　下到晚上
獨／李正皓遭埋伏攻擊　3嫌判刑出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

凍雨＋暴雪齊發！美國「體感零下40度」入冬最猛風暴　數千航班停飛

川普一張嘴得罪全歐洲！酸北約盟軍躲後方　哈利王子爆氣反擊

綁架畫面曝光！　20歲OnlyFans網紅遭3男「強拖下車」生死不明

阿蘇直升機3人仍失聯！日消防認「敲不定主責單位」　分工沒共識

不用2小時？霍諾德挑戰101　全球賭盤瘋砸3000萬：他會提前完賽

攀岩傳奇婚後變了？霍諾德竟與妻開「地獄梗」玩笑　親曝當爸心聲

情色網美「收630萬鑽戒」要嫁了！婚前開放陌生男約會　天價曝光

英特爾崩跌17%拉黑美股　台積電AD反漲2.29％

辣妹直播主曝「人工受孕6次」才成功　竟遭粉絲詛咒崩潰

衛報：馬杜洛被捕前　委內瑞拉現任臨時總統已承諾與美合作

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

銀行內撞擊畫面曝

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

三立採訪車失控直衝彰銀大廳　驚悚撞擊瞬間畫面曝光

凍雨＋暴雪齊發！美國「體感零下40度」入冬最猛風暴　數千航班停飛

川普一張嘴得罪全歐洲！酸北約盟軍躲後方　哈利王子爆氣反擊

綁架畫面曝光！　20歲OnlyFans網紅遭3男「強拖下車」生死不明

阿蘇直升機3人仍失聯！日消防認「敲不定主責單位」　分工沒共識

不用2小時？霍諾德挑戰101　全球賭盤瘋砸3000萬：他會提前完賽

攀岩傳奇婚後變了？霍諾德竟與妻開「地獄梗」玩笑　親曝當爸心聲

情色網美「收630萬鑽戒」要嫁了！婚前開放陌生男約會　天價曝光

英特爾崩跌17%拉黑美股　台積電AD反漲2.29％

辣妹直播主曝「人工受孕6次」才成功　竟遭粉絲詛咒崩潰

衛報：馬杜洛被捕前　委內瑞拉現任臨時總統已承諾與美合作

幫付家電款項、旅費分手想討回　她Line說「這1字」要還16萬

敢喝嗎？廣州「蔥薑白切雞奶」首發售罄　獵奇風味創2億次討論

陳炳辰／店面效益不彰　北市4大商圈「華麗轉身高價宅聚落」

2女兒同時送急診！李智慧一查「病毒源頭是老公」　嘆媽媽心聲

遭檢舉驟然減速挨罰2.4萬　駕駛喊冤：車子自動防禦閃避

凍雨＋暴雪齊發！美國「體感零下40度」入冬最猛風暴　數千航班停飛

霍諾德攀101遇雨喊卡！氣象專家曝「短波槽突襲」：明午有望放晴

「國共論壇」轉型為智庫交流　時程延至2月初舉行

無照女衝路邊「撞特斯拉毀賓士」3豪車瞬間毀了　無辜男慘破相

史庫柏交易內幕曝光　老虎大開口嚇退洋基、大都會

遭大兒子核彈級掀家醜　貝克漢露面：允許孩子犯錯

國際熱門新聞

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

霍諾德攀登101　外媒曝酬勞破千萬

辣妹直播主曝人工受孕成功　反遭粉絲詛咒

搜索隊徒步深入！阿蘇火山口最新畫面曝

英特爾崩跌17%拉黑美股　台積電AD反漲2.29％

情色網美要嫁了　婚前開放陌生男約會價格曝

美俄烏會談　克宮放話頓巴斯讓步

霍諾德親曝當爸心聲　與妻大開地獄梗玩笑

衛報：馬杜洛被捕前　委內瑞拉現任臨時總統已承諾與美合作

霍諾德挑戰101　全球賭盤「2小時內完賽」

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

男子「週週買彩券」頭獎、二獎一次中！　終於圓夢退休

逮捕中國間諜記者　調查工作進行中

陳志洗錢帝國崩塌！柬埔寨太子銀行公開拍賣

更多熱門

相關新聞

畫面曝　OnlyFans網紅遭3男強拖下車綁走

畫面曝　OnlyFans網紅遭3男強拖下車綁走

美國亞利桑那州一名年僅20歲的OnlyFans網紅莫利納（Nicole Pardo Molina），據傳因與墨西哥販毒集團有往來，日前在墨西哥街頭遭多名武裝份子強行擄走，至今生死未卜。莫利納遭搶行擄走的畫面，也被她所駕駛的特斯拉Cybertruck行車紀錄器全程拍下。

冬季穿山甲館　動物保暖有一套

冬季穿山甲館　動物保暖有一套

川普裸上身騎北極熊　經濟學人封面示警

川普裸上身騎北極熊　經濟學人封面示警

酷澎會員資料外洩　美投資人反控：韓差別待遇

酷澎會員資料外洩　美投資人反控：韓差別待遇

「唐羅主義」的戰略轉向與地緣衝擊

「唐羅主義」的戰略轉向與地緣衝擊

關鍵字：

北美要聞美國寒流冬季

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

低溫、大雨雙特報齊發！4縣市恐跌破10度

採訪車撞銀行「駕駛曝光」　50萬交保

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

蹭「霍諾德爬101」翻車！　攀岩品牌：太離譜了

攻頂101怎下來？霍諾德：搭電梯

快訊／霍諾德爬101延期！賈永婕首發聲

苗栗母女聽尾牙中獎神曲　隔天刮中100萬

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

陸男子SIM卡煉金術引熱議 一大把煉出191.73克...價值逾50萬元

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面